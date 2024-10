Champions, Napoli ci crede. De Laurentiis fa lo scaramantico (Gazzetta)

Battendo Frosinone e Empoli, si presenterebbe allo scontro diretto con la Roma con chance di sorpasso. La visita del presidente

Champions, Napoli ci crede. De Laurentiis fa lo scaramantico. Lo scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo.

La scaramanzia, da queste parti, ha sempre avuto una funzione di sacralità. E chissà se la visita di ieri a Castel Volturno del presidente Aurelio De Laurentiis non sia stata condizionata anche dalla recente prova convincente a Monza, col patron azzurro che aveva voluto parlare alla squadra prima della partenza per la Brianza.Di sicuro, c’è stata la volontà del presidente di essere ancora una volta vicino alla squadra, ora più che mai. Perché a Napoli qualcosa è cambiato, nella testa dei giocatori e non solo.

L’idea folle di rimonta Champions è tornata attuale, a patto di riuscire a dare continuità alla vittoria di Monza: Frosinone oggi

e poi Empoli, per provare a centrare per la prima volta in stagione una striscia di tre vittorie consecutive e presentarsi poi allo

scontro diretto con la Roma al Maradona con la grande chance di riscrivere davvero la classifica e gli scenari futuri.

Champions, De Laurentiis a Castel Volturno. Per il futuro allenatore occhio a Calzona (Sky, ieri)

Il Napoli si allena a Castel Volturno per preparare la sfida di domani contro il Frosinone. L’inviato Sky Massimo Ugolini dà degli aggiornamenti sulla squadra e informa dell’arrivo di De Laurentiis al centro sportivo.

Napoli, recuperati Politano e Lindstrom

«Il presidente De Laurentiis è arrivato qui a Castel Volturno da poco più di mezz’ora durante l’allenamento della squadra che è ancora in corso. Domani sarà una partita importantissima. Con il Frosinone c’è il brutale ricordo dell’eliminazione in Coppa Italia, un motivo in più per riscattare quella situazione. Sarebbe, qualora dovesse vincere, la quarta vittoria che il Napoli fa due vittorie di fila. Poco, un dato che certifica la sofferenza del Napoli in questo campionato. Squadra in campo. Pochi dubbi in formazione. Ballottaggio in difesa tra Juan Jesus e Ostigard. Calzona recupera Politano e Lindstrom. Una buona notizia vista la squalifica di Ngonge. I nomi che si fanno per l’allenatore sono Conte e Italiano, ma attenzione a Calzona. Non è escluso che se dovesse fare bene il presidente De Laurentiis possa accarezzare l’idea di tenerlo per la prossima stagione».

ilnapolista © riproduzione riservata