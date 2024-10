Benzema: «L’Al Ittihad non è il Real Madrid. Non posso vincere da solo»

Nel post-gara contro l’Al Taawon: «Non ci sono gli stessi giocatori. Ho bisogno di aiuto in campo. Addio a fine stagione? Vedremo, ora penso al presente».

Ieri il match della Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Taawon si è concluso con uno scialbo 0-0. La squadra di Karim Benzema è quarta in classifica, a -18 dal secondo posto (che significa Champions asiatica) e mancano 7 partite alla fine del campionato. Il campione francese ha rilasciato un’intervista nel post-partita dove ha speso delle parole sul match e sul suo futuro.

Benzema: «In Arabia non ho gli stessi compagni del Real. Non posso fare tutto da solo»

Perché non vediamo più il Benzema del Real Madrid?

«Perché non è lo stesso club, né gli stessi giocatori. Ho bisogno di aiuto in campo, non posso vincere da solo. Spero di concludere bene la stagione».

Si è già parlato spesso di un possibile addio in estate da parte del francese, dopo una sola stagione in Arabia:

«Vedremo. Per me la cosa più importante è vivermi il presente… vedremo cosa succederà in futuro».

Il francese aveva smentito un addio al calcio arabo

Tra Benzema e l’Al Ittihad sembra essere scoppiata una guerra a suon di indiscrezioni e smentite. L’Equipe, però, ha chiesto conferme al diretto interessato che ha invece smentito ogni ipotesi di trasferimento

“Martedì scorso, l’Afp ha riacceso la macchina mediatica, spiegando che “secondo una fonte vicina al club”, Benzema aveva chiesto di lasciare l’Al-Ittihad, che gli avrebbe offerto un prestito ad un altro club saudita. Un’opzione scartata dal francese, che si sentirebbe “incapace di dare il meglio di sé a causa della pressione”, secondo i colleghi. Quest’ultima affermazione ha suscitato qualche sorriso nell’ex attaccante del Real Madrid. «È falso, sono invenzioni mediatiche», risponde una persona vicina la francese. Contattato da L’Équipe lo stesso giocatore ha rilasciato una smentita: «Questo è completamente falso! I media non sanno più cosa inventarsi. Piu è grande la bugia, meglio 軓.

Una fonte araba ha spiegato al quotidiano francese che «in effetti Karim vuole ingaggi di valore, vuole giocatori del suo calibro. Si sente solo, quindi ha chiesto interventi in quadra come fatto dall’Al-Hilal».

