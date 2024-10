Barcellona, multa dalla Uefa da 32 mila euro per razzismo, danneggiamenti e fuochi d’artificio

La Uefa ha deciso di sanzionare il Barcellona per il comportamento dei propri tifosi durante l’andata dei quarti di Champions al Parco dei Principi

La commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare il Barcellona per il comportamento dei propri tifosi durante la sfida d’andata dei quarti di Champions League disputata al Parco dei Principi di Parigi. Così oggi la Uefa ha reso noto le sanzioni inflitte al club catalano.

Sono tre le sanzioni inflitte al Barcellona. Un totale di 32mila euro di multa e il divieto di trasferta nella prossima partita europea (divieto però sospeso per un anno). I principali capi d’accusa sono razzismo, danneggiamenti, accensione di fuochi d’artificio dentro l’impianto sportivo.

Il Barcellona multato dalla Uefa

La Uefa ha quindi multato il Barcellona per 2mila euro per aver acceso fuochi d’artificio. 5.000 euro di multa per atti di danneggiamento. La Uefa ha anche ordinato al Barcellona di contattare il Paris Saint-Germain entro 30 giorni per riparare i danni causati dai suoi tifosi, ovvero i sedili danneggiati.

A causa del comportamento razzista dei suoi tifosi c’è un’altra multa di 25.000 euro. Alla multa si aggiunge il divieto vendere i biglietti ai tifosi ospiti del Barcellona per la prossima partita in una competizione Uefa. Tale divieto di vendita di biglietti ai tifosi ospiti è sospeso per un periodo di prova di un anno.

Psg-Barcellona, due tifosi spagnoli arrestati per saluti nazisti e gesti razzisti (VIDEO) Due tifosi del Barcellona sono stati arrestati dalla polizia francese dopo la sfida di Champions Psg-Barcellona, per avere fatto il saluto nazista all’indirizzo del pubblico di casa. “Alcuni tifosi catalani (tra i 2.000 presenti) hanno provocato i tifosi del Paris oltrepassando il limite. Nel video pubblicato sui sociale si possono vedere molto chiaramente due uomini, nel settore ospiti del Parco dei Principi, che eseguono ripetutamente il saluto nazista e gesti che imitano una scimmia. Il tutto rivolgendosi ai tifosi parigini che si trovano vicino a loro”. Dopo la denuncia, la Polizia ha eseguito l’arresto dei due individui. «Due arresti sono stati effettuati dalle forze dell’ordine che si sono mobilitate: apologia di crimini di guerra e insulto pubblico a carattere razzista», sono i reati contestati, ha sottolineato la Prefettura.

