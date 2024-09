Verstappen potrebbe finire in Mercedes, tutto dipende dal futuro di Marko

“C’è una clausola nel contratto di Max che gli permette di lasciare la Red Bull se Marko va via. Colloquio in Bahrain tra Jos Verstappen e Wolff”

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Max Verstappen è l’ago della bilancia nella lotta tutta interna alla Red Bull. Una situazione già prevedibile visto che Verstappen è il pilota campione del mondo. Ma un’eventuale addio alla Red Bull potrebbe essere disastroso per la scuderia. Tutto dipende dalle volontà e dal futuro di Helmut Marko.

Scrive infatti il Daily Mail:

“Max Verstappen ha una sorprendente clausola nel suo contratto che gli permette di lasciare la Red Bull se il suo compagno di scuderia Helmut Marko lascia la squadra. La notizia arriva nel momento in cui Christian Horner sta cercando di mediare una fragile pace con il manager del suo pilota di punta in un incontro a Dubai lunedì. Né Verstappen né suo padre, che vuole che Horner fuori dalla Red Bull, sono stati coinvolti nei colloqui in vista del secondo gp della stagione in Arabia Saudita. Il fatto che il suo futuro sia legato a quello di Marko significa che l’idea di un possibile passaggio alla Mercedes non è poi così fantasiosa. Il legame contrattuale Verstappen-Marko rafforza anche il loro potere all’interno di una battaglia che sta divorando la squadra più forte sulla griglia“.

Jos Verstappen a colloquio con Toto Wolff in Bahrain

A rafforzare l’ipotesi di un possibile passaggio di Verstappen in Mercedes, un incontro tra il papà del campione del mondo e Toto Wolff.

“Verstappen senior è stato visto parlare con il capo della Mercedes Toto Wolff in Bahrain la scorsa settimana, e si sono incontrati per cena presso l’hotel a cinque stelle Four Seasons a Manama, dove alloggiavano entrambi. Potrebbe essere stato un incontro tra amici ma è difficile credere che non fosse un altro colpo ai danni di Horner“.

Papà Verstappen, per fortuna di Horner, non sarà in Arabia Saudita, per impegni professionali. Il tabloid inglese riporta anche le sensazione di Max che di certo spera in una maggiore tranquillità all’interno del box:

“Max non è un animale politico ma un pilota concentrato, punto e basta. Lui vuole che ci sia la calma, così da poter andare avanti a vincere le gare. Ha vinto in Bahrain in quella che sarà sicuramente l’inizio verso il quarto titolo mondiale consecutivo“.

