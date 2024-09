Vinicius ride per una decisione arbitrale, poi dichiara: «Sempre a me i cartellini»

E’ accaduto durante Osasuna-Real Madrid. Il brasiliano aveva riso in maniera veemente dopo un fallo fischiato. Si era poi diretto verso le telecamere, accusando l’arbitro.

Vinicius Jr fa sempre parlare di sé, e non solo per i suoi gol e le sue prestazioni. Contro l’Osasuna ha messo a segno due reti, il Real Madrid ha vinto 4-2, ma il brasiliano è stato ammonito dopo aver riso in maniera troppo veemente nei confronti di una decisione arbitrale. In seguito, ha espresso il suo parere riguardante il cartellino giallo.

Vinicius ride, viene ammonito e “protesta” verso la telecamera

Come riportato da Mundo Deportvo:

Tutto è iniziato dopo che il brasiliano è stato ammonito per aver riso sulla decisione dell’arbitro Martínez Munuera di fischiare un fallo di Tchouaméni. Questo ha fatto arrabbiare Vinicius, anche perché era il quinto giallo della sua stagione e quindi salterà la partita contro l’Atletico Bilbao. Dopo l’intervallo, il giocatore del Real Madrid è andato verso la telecamera per denunciare una persecuzione arbitrale nei suoi confronti: «In ogni partita questo arbitro mi ammonisce! In tutte le partite!». Brahim Diaz lo ha spinto via per cercare di non peggiorare la situazione.

Il brasiliano ha inoltre denunciato alla Uefa i cori razzisti prima di Atletico Madrid-Inter

Vinicius si appella alla Uefa per aver ricevuto, ancora una volta, insulti razzisti. È successo ieri, poco prima della partita Atletico Madrid-Inter. Alcuni tifosi dell’Atletico si sono messi a cantare cori razzisti contro l’attaccante del Real Madrid.

Nel video citato da Vinicius su X, si sentono i tifosi urlare: “Alé Alé Alé Vinicius scimpanzé”. L’appello di Vinicius: “Spero che abbiate già pensato a come punirli.@ChampionsLeague @Uefa è una triste realtà che accade anche nelle partite in cui non sono coinvolto“.

ilnapolista © riproduzione riservata