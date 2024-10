Sky: l’infortunio di Kvaratskhelia non è grave, ma è a rischio contro l’Atalanta

Domani rientrerà a Napoli e si sottoporrà agli accertamenti medici.

Khvicha Kvaratskhelia rientrerà domani a Napoli dopo aver giocato con la Georgia e aver conquistato la qualificazione a Euro 2024. L’attaccante, però, ha subito durante il match un infortunio all’inguine, che non dovrebbe essere grave.

Kvaratskhelia a rischio contro l’Atalanta

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Al momento è da considerare a rischio per la sfida contro l’Atalanta di sabato 30 marzo. Kvaratskhelia, doppia gioia e un po’ di ansia. La festa per la storica qualificazione della Georgia agli Europei e l’annuncio dell’imminente paternità. Una serata da ricordare per il georgiano. Il piccolo neo però è quell’infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo poco prima dei calci di rigore contro la Grecia. Un fastidio all’inguine che sarà valutato dallo staff medico del Napoli giovedì 28 marzo al suo rientro in Italia. Non sembra nulla di preoccupante, ma la partita contro l’Atalanta è sabato alle 12.30 e la presenza di Kvara al momento è a rischio, anche per le poche ore a disposizione per recuperare al 100%.

Il CorSport stamani sul georgiano:

Sul Corriere dello Sport si racconta della storica impresa della nazionale georgiana e delle condizioni dell’attaccante: “Il talento del Napoli ha dato l’anima fino al 4’ del secondo supplementare nello spareggio per Euro2024 contro la Grecia. Poi s’è arreso, colpa di una fitta all’inguine della coscia sinistra per la quale ha dovuto chiedere il cambio proprio nel momento più delicato.

Le ultime di calciomercato:

Le parole di Ceccarini, direttore di Tmw su Kvaratskhelia:

«Il Napoli proverà a blindarlo e a trattenerlo, ma occhio ad eventuali offerte indecenti. Dovessero arrivare tanti soldi al club e al calciatore, diventa difficile invece trattenerlo. L’obiettivo di De Laurentiis è comunque di tenersi stretto il georgiano e adeguargli il contratto».

