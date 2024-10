Infortunio Kvara, ballava e cantava negli spogliatoi dopo la vittoria della Georgia (Corsport) VIDEO

I video dei festeggiamenti pubblicati sui social della federcalcio georgiana, in cui ballava e saltava, lasciano ben sperare il Napoli per la partita contro l’Atalanta

La Georgia ha battuto la Grecia ai rigori 4-2 ed entra nella storia per la prima qualificazione ad una competizione importante come gli Europei. Purtroppo Khvicha Kvaratskhelia si è infortunato ai supplementari ed è uscito al minuto 109. Presumibilmente si tratta di stiramento all’inguine. Difficilmente giocherà sabato contro l’Atalanta e non sappiamo quali saranno i tempi di recupero

Sul Corriere dello Sport si racconta della storica impresa della nazionale georgiana e delle condizioni dell’attaccante: “Il talento del Napoli ha dato l’anima fino al 4’ del secondo supplementare nello spareggio per Euro2024 contro la Grecia. Poi s’è arreso, colpa di una fitta all’inguine della coscia sinistra per la quale ha dovuto chiedere il cambio proprio nel momento più delicato.

Kvara balla e canta

Le sue condizioni saranno valutate al rientro a Napoli, ma se inizialmente era inevitabile una certa preoccupazione in vista del match di sabato con l’Atalanta, i video dei festeggiamenti pubblicati sui social della federcalcio georgiana, in cui ballava e saltava, lasciano ben sperare, così come la diretta Instagram fatta proprio dall’attaccante negli spogliatoi”.

