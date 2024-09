Sesso, licenziamenti e video, la Bbc ai tifosi: «Che pensate della Roma che non tutela le donne?» (Gazzetta)

A Roma la chiamano la storiaccia: la dipendente licenziata per un video hard rubato da un giocatore della Primavera. Anziché tutelarla, la cacciano

La Bbc ai tifosi: «Cosa ne pensate della Roma che non tutela le donne?» Lo scrive la Gazzetta dello Sport nell’articolo dedicato a quella che a Roma chiamano la storiaccia. Una dipendente licenziata perché un giocatore della Primavera – reo confesso – ha rubato e fatto circolare un video hard di lei che fa l’amore col fidanzato che sarebbe un suo superiore alla Roma. Anche lui è stato licenziato.

Una storiaccia. Questo si ripeteva ieri in città a proposito del video hot e del licenziamento della dipendente giallorossa che ne è protagonista. Una storiaccia, tirata fuori dal Fatto Quotidiano, dai contorni poco chiari, in cui il club dei Friedkin – complice pure il silenzio di ieri – rischia di uscirne male. Per capire la risonanza che ha avuto la cosa basta raccontare un fatto: ieri pomeriggio a Brighton, nelle ore che hanno preceduto il match di Europa League, i giornalisti della Bbc fermavano i tifosi non per chiedere della squadra di De Rossi, ma per una semplice quanto inquietante domanda: «Che cosa pensate della Roma che non tutela le donne?».

All’inizio di novembre la dipendente viene licenziata. La lettera che comunica la fine del rapporto viene consegnata in presenza dall’avvocato Lorenzo Vitali e dalla responsabile delle risorse umane Arianna Sorrentino. Qui si legge: «È stato portato all’attenzione della Direzione Risorse Umane e dei vertici aziendali un video che inconfondibilmente La ritrae nel compimento di atti sessuali. Purtroppo, ci risulta che tale video sia stato visionato da gran parte del personale e dei giocatori della società». Fatto che avrebbe determinato «l’incompatibilità della prosecuzione del Suo rapporto di lavoro con il sereno e regolare andamento dell’attività della Società». In pratica la donna, la cui privacy è stata chiaramente violata, anziché essere tutelata, viene fatta fuori.

Il silenzio della Roma.

Quello che arriva però è che dietro la decisione di licenziare la donna ci sia il fatto che il compagno fosse, anche se in modo indiretto, un suo superiore (circostanza contraria alla policy giallorossa) e che nel video i due avrebbero poi parlato di un possibile aumento di stipendio per lei. Tanto che contestualmente al licenziamento di lei è arrivato quello di lui.

