Rubiales, la Procura chiede due anni e mezzo di carcere per il bacio a Hermoso

Relevo: Chiesto anche l’allontanamento da professioni in campo sportivo e applicato il divieto di comunicare e avvicinarsi a Hermoso entro un raggio di 200 metri per 4 anni.

La Procura spagnola ha chiesto due anni e mezzo di carcere per l’ex presidente della Federcalcio nazionale (Rfef) Luis Rubiales; la causa è il bacio dato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione della finale dei Mondiali femminili, lo scorso 20 agosto.

Rubiales non potrà avvicinarsi alla calciatrice per 4 anni

Rubiales è accusato di violenza sessuale e coercizione. Insieme a lui, anche l’ex ct della Spagna femminile Jorge Vilda, il direttore marketing Ruben Rivera e il responsabile della Spagna maschile Albert Luque. Relevo riporta:

La Procura chiede non solo la detenzione, ma anche l’allontanamento da professioni in campo sportivo. È stato inoltre applicato il divieto di comunicare e avvicinarsi a Jenni Hermoso entro un raggio di 200 metri per quattro anni. Nel caso di Luque, Rivera e Vilda, tre anni. Il verdetto emesso comunica: “Rubiales ha tenuto la testa della calciatrice con entrambe le mani, e senza il suo consenso, le ha dato un bacio sulle labbra. Questo è solo l’inizio di quanto accaduto; è continuato tutto anche sull’aereo di ritorno in Spagna. Luis Rubiales, sia da solo che con altri, ha iniziato a esercitare pressioni su Jennifer Hermoso, coinvolgendo anche la sua famiglia e gli amici, in modo che giustificassero il gesto”.

Dopo quello che è successo, Rubiales ha richiesto ad Ana Álvarez, responsabile del calcio femminile della Rfef, di poter parlare con Hermoso, esortandola a fare una dichiarazione in cui diceva che il bacio era consentito. Secondo il racconto del procuratore, Vilda “si è avvicinato ai parenti della calciatrice in diverse occasioni fino a quando non è riuscito a parlare col fratello. Ha iniziato a lodare la Hermoso per convincerlo a pressare sulla sorella al fine di scagionare Rubiales. Nel caso di Rivera, in un viaggio a Ibiza della calciatrice, ha insistito ripetutamente per parlarle al telefono”.

