Raspadori può lasciare Napoli, Juventus e Inter ci stanno pensando (Gazzetta)

Il Napoli in estate potrebbe rivoluzionare l’attacco. Il primo problema da risolvere sarà trovare il nuovo centravanti, con la partenza di Osimhen ormai quasi certa. Poi bisognerà vedere cosa succederà a Simeone. Il primo vuole maggiore spazio, l’altro piace sia alla Juventus che all’Inter.

Il Napoli in estate rivoluzionerà l’attacco

Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano:

La rivoluzione, tuttavia, potrebbe investire tutto il reparto degli attaccanti centrali. Giovanni Simeone sarà sempre grato al Napoli per avergli dato la possibilità di giocare la Champions. Ha mostrato un attaccamento alla causa non indifferente, nonostante un impiego sempre ridotto. Il punto è proprio questo: il ruolo di gregario gli andrà troppo stretto in futuro ed è il motivo per cui guardarsi intorno in estate, alla ricerca di un contesto in cui possa disporre di una certa continuità. È comprensibile. Discorso analogo per Raspadori, intrappolato forse anche in modo più stringente in schemi, moduli e minutaggio che non ne esaltano le qualità. Gli estimatori ad alti livelli non mancano: Inter e Juventus lo stanno valutando, sarebbero due squadre più adatte alle sue caratteristiche sul piano tattico. Le loro valutazioni rispecchierebbero il costo sostenuto dal Napoli per acquistarli, quindi rispettivamente 15 e 35 milioni, che produrrebbero plusvalenze considerevoli.

Stasera Raspadori potrebbe raccogliere minutaggio con l’Italia

L’Italia domani affronterà l’Ecuador in amichevole (ore 21 italiane). Il ct Spalletti dovrebbe proporre 11 titolari diversi rispetto al match contro il Venezuela. Chi sicuramente non ci sarà è l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, fermato da un risentimento muscolare al flessore; questo garantisce maggiore possibilità che ci sia Giacomo Raspadori a guidare l’attacco degli Azzurri.

La probabile formazione riportata da Sky Sport recita un 3-4-2-1:

Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori.

L’attaccante del Napoli sostituirebbe Mateo Retegui, reduce da un’ottima prestazione giovedì e autore di una doppietta.

