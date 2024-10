Sky: Raspadori sarà il centravanti dell’Italia contro l’Ecuador

Out Lucca per un risentimento al flessore, Retegui dovrebbe riposare dopo l’ottima prestazione contro il Venezuela.

L’Italia domani affronterà l’Ecuador in amichevole (ore 21 italiane). Il ct Spalletti dovrebbe proporre 11 titolari diversi rispetto al match contro il Venezuela. Chi sicuramente non ci sarà è l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, fermato da un risentimento muscolare al flessore; questo garantisce maggiore possibilità che ci sia Giacomo Raspadori a guidare l’attacco degli Azzurri.

La probabile formazione riportata da Sky Sport recita un 3-4-2-1:

Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori.

L’attaccante del Napoli sostituirebbe Mateo Retegui, reduce da un’ottima prestazione giovedì e autore di una doppietta.

L’Inter monitora Raspadori

Ne scrive il Corriere dello Sport.

Non solo Taremi, l’attacco interista avrà almeno un altro volto nuovo nella prossima stagione. E sui taccuini di Marotta e Ausilio ci sono già i nomi di Raspadori e Gudmundsson. Del resto, ciò che già sembrava chiaro lo scorso autunno ha trovato una conferma ancora più evidente nell’ultima settimana: il reparto offensivo nerazzurro era ed è “corto” per reggere due competizioni, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. Lautaro e Thuram hanno tenuto botta alla grande fino a che hanno potuto, ma sono arrivati a corto di energie proprio quando si trattava di affondare il colpo in Champions. Se non altro, i loro numeri straordinari sono stati sufficienti per ipotecare lo scudetto.

Raspadori e Gudmundsson sono evidentemente operazioni complicate. Al di là del valore dei cartellini (più vicino ai 40 che ai 30 milioni), per il primo il grande ostacolo è De Laurentiis, storicamente poco propenso a cedere ad una concorrente un proprio giocatore. E l’Inter gli ha appena “soffiato” Zielinski…

