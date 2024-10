Raspadori in vantaggio su Lindstrom, Kvaratskhelia salta l’Atalanta (Corsport)

Raspa è attaccante più puro, sa stare ovunque, può essere prima punta o anche esterno, è nato nel tridente

Raspadori in vantaggio su Lindstrom, Kvaratskhelia salta l’Atalanta. Ne scrive il Corriere dello Sport.

Kvara adesso lascia la corsia di sinistra libera, per Raspadori o per Lindstrom, che nella loro diversità stanno riempiendo la viglia di Calzona, che ha bisogno di riflessioni ampie, per starsene dentro quell’orizzonte che sa di Champions League. E Lindstrom vuole dimostrare a tutti quanto vale realmente

In vantaggio c’è Raspadori, che è attaccante più puro, sa stare ovunque, può essere prima punta o anche esterno, è nato nel tridente, sguardo dritto per poi saltare, ha due piedi limpidamente esaltanti; e alle spalle c’è Lindstrom, che contro un’Atalanta incontrollabile sulle corsie, può aiutare nelle coperture, può arricchire la fase passiva, può togliersi di dosso la ruggine di questi otto mesi insopportabili per chiunque, ma innanzitutto per lui. E’ un ballottaggio che toglie un po’ di fiato a Calzona, che comunque introduce poi dentro un’altra partita, quella tra Raspadori (stavolta però esterno) e Scamacca: due uomini per Spalletti. Napoli-Atalanta si gioca all’attacco.

Raspadori (costa 40 milioni) lo vuole l’Inter (Corsport)

La ricerca riguarda il quarto attaccante dopo Lautaro, Thuram e l’iraniano Taremi.

Ecco cosa scrive il Corsport dell’opzione Raspadori.

A suo favore c’è sicuramente il passaporto. Da anni, infatti, in casa nerazzurra vengono privilegiati i giocatori nostrani. (…) Raspadori, inoltre, è una certezza della Nazionale: significa che è già abituato a giocare con diversi nerazzurri, visto che il contingente più consistente in azzurro lo fornisce proprio l’Inter. Peraltro, con i suoi 24 anni appena compiuti, l’attaccante di Bentivoglio è ancora in una fase di crescita della sua carriera, con mezzi evidentemente ancora da scoprire e da far esplodere. A Napoli, il suo percorso si è complicato e cambiare maglia potrebbe aiutarlo a rilanciarsi.

Ha cominciato a calpestare i palcoscenici più prestigiosi, compreso quello della Champions, dove è riuscito ad essere protagonista. In nerazzurro potrebbe essere gettato nella mischia in qualsiasi situazione. Per di più, potendo sfruttarlo sia da prima sia da seconda punta: quello che in un certo senso è Lautaro, di cui sarebbe l’alter ego ideale.

