Raspadori è l’antiacido contro la Juve

Di Lorenzo confuso e felice. Osimhen generoso non riceve i palloni giusti per fare male. Anguissa indispensabile

In una serata come questa in cui il Napoli ha battuto la Juventus in casa al Maradona per 2-1 no potevano mancare le pagelle del tifoso

Meret: La sua uscita al ’95esimo ci ha ridato il gran portiere. Non può nulla sul gol Pugni Chiusi 6.5

Di Lorenzo: Ne stava combinando un paio grosse. Si divora un gol ma non esce mai realmente fuori dal match. Confuso e Felice 6

Rrahamani: Amir è quasi perfetto, si perde Vlahovic in occasione del palo. Resta finché può e ci resta alla grande. Granitico 6.5

(Ostigard: Leo, con quella testa può anche buttare giù le pareti. Guerriero 6).

Juan Jesus: Attento, presente, solo due uscite pazze poi si sdraia nel finale e salva mezzo gol. Ha subito troppo dopo Cagliari ne è uscito alla grande. Spalle larghe 6.5

Olivera: Matti’ che stavi combinando? Parte molto male ma ha la forza mentale di durare fino alla fine e non è scontato. Difende e offende. Freccia ritrovata. 6

Lobotka: Il Prof è tornato. Partita meravigliosa, lui è il Corso Malta, prima o poi passano tutti dalle sue parti. Che sia libero o imbottigliato trova sempre la luce. Rettore 7.5

Anguissa: Solido, è tornato ad inserirsi, tiene calci e calce per costruire e rompere. Indispensabile 7

Traorê: Ha personalità, ha la capacità di trovarsi sempre al posto giusto. Non teme mai la giocata. Un solo errore poteva costarci caro. Futuro amico 6.5

(Zielinski:.È il primo a correre per abbracciare Kvara peccato che l’azione del gol di Chiesa sia partito da un suo possesso errato. Distratto 5).

Raspadori dalla panchina al trono

Politano: Si sacrifica, è pimpante, salta poco l’uomo rispetto al solito ma si fa apprezzare. Punto fermo 6 (Raspadori: Jack il pianista è l’antiacido. Si avventa su quel pallone con tutta la rabbia di questi nefasti mesi. Simbolo di rinascita 7.5).

Kvara: Straccia letteralmente le vesti alla Juventus. Si abbatte sugli avversari cancellando ogni velleità di fermato. Segna un gran gol, da campione vero. Divino 8

(Lindstrom: s.v).

Osimhen: Ne ha prese di santa ragione e le ha pure date. Si è procurato il rigore, ha ricevuto zero palloni per far male. Anima generosa 6,5.

Calzona: Batte la Juventus e ridà un criterio alla squadra. Cambi giusti. Con lui la squadra sa sempre cosa fare. Sorpresa 7

