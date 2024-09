Napoli-Juve 2-1, il Napoli batte la Juventus con i gol di Kvara e Raspadori. Rivivi le emozioni del match

Vantaggio del Napoli con Kvara nel primo tempo, poi la riporta in parità Chiesa e infine Raspadori sancisce il 2-1. Giallo per Calzona sul finire del match

Napoli-Juve. Il Napoli di Francesco Calzona ospita la Juventus di Massimiliano Allegri: è il big match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Osimhen sfida Vlahovic al “Maradona”. Gli azzurri sono ancora in corsa per un piazzamento in zona Europa, i bianconeri sono chiamati a consolidare il secondo posto. Calcio d’inizio alle ore 20.45: segui la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La cronaca di Napoli-Juve

96′ – Ultima azione della Juve e arriva il fischio finale di Mariani

95′ – Attimi di confusione in campo. Giallo a Calzona

94′ – Punzone conquistata dal Napoli

92′ – Cambio napoli. Entra Lindstrom, esce Kvara

91′ – Tutta la Juve nell’area del Napoli. Lunga serie di rimbalzi e poi Rugani la manda alta da solo

Ci saranno 5 minuiti di recupero

89′ – Doppio cambio per la Juve. Milik per Alcaraz: Danilo per Nonge

86′ – Sul dischetto Osimhen. Szczesny ribatte, ma Raspadori arriva prima di tutti e la mette dentro

Marelli: Per me questo è rigore»

84′ – Osimhen cade a terra una area per un contatto con Nonge. Mariani non concede il rigore, ma viene richiamato al Var e cambia la sua decisione.

83′ – Tiene viva la partita il Napoli che prova a rendersi pericoloso nell’aera bianconera

81′ – Azione insistita della Juve che non ci sta a perdere e porta avanti tutta la sua potenza di fuoco.Palla in buca d’angolo per Chiesa che riporta il risultato il pareggio

77′ – Fallo su Raspadori, quando mancano tredici minuti alal fine del match. Pallone scodellato in area, allontana Locatelli e palla che finisce sui piedi di Di Lorenzo. Conclusione alta

76′ – Doppio cambio Juve: dentro Yildiz e Nonge, fuori Iling e Miretti.

74′ – Lancio in profondità per lo scatto di Vlahovic, bravissimo Juan Jesus a fermarlo in velocità.

72′ – Si ferma il gioco: Bremer è a terra per un problema alla gamba.

71′ – Possesso palla infinito del Napoli

67′ – Azione Juve, resta a terra Kvara

65′ – Cambio per la Juve, Fuori Cambiaso e dentro Weah

63′ – Triplice cambio per il Napoli. Esce Rrahmani per Ostigard, Zielinski per Traoré e Raspadori per Politano.

62′ – Si scaldano gli animi in campo da entrambe le parti

60′ – Altra occasione per la Juve con Vlahovic che va col mancino. Meret la blocca in due tempi

La panchina del Napoli sta monitorando le condizioni di Rrahmani che ha un fastidio e potrebbe chiedere il cambio

57′ – Scintille tra Osimhen e Locatelli per un fallo del difensore della Juve

53′ – Occasione colossale per la Juve. Politano, in versione terzino, si lascia sfuggito Chiesa. Cross basso per Alcaraz che in area si fa anticipare da Lobotka. La palla va a Miretti che serve Cambiaso che va al tiro e lancia ancora alto sulla traversa

50′ – Pressing prolungato del Napoli che fa possesso palla.

49′ – Punizione per la Juve. Batte Vlahovic che non trova la porta

48′ – Ammonito Traoré, per gioco pericoloso ai danni di Locatelli.

47′ – Chiesa trova un corridoio molto interessante ma Miretti e Vlahovic non si intendono, lasciando sfilare il pallone tra le braccia di Meret.

46′ – Comincia la ripresa

Napoli-Juve 1-0, finisce il primo tempo

45′ – CI prova anche Traoré che punta all’angolino alto e Szczesny ci arriva

44′ – Vlahovic si divora la terza occasione clamorosa

42′ – Esplode il Maradona. Di Lorenzo crossa, Bremer ci mette la testa e la palla finisce a Kvara che la colpisce al volo. Impercettibile deviazione di Cambiaso

41′ – Il Napoli sta crescendo. Ci prova Traorè che porta palla sulla sinistra e serve Anguissa che si fa ribattere il tiro

38′– Angolo Napoli, Lo batte Di Lorenzo e Traorè la lancia la palla in mezzo al piazzale di Fuorigrotta

37′ – Confusione sotto la porta della Juve. Azione avvolgente del Napoli. cross di Di Lorenzo, stacca di testa Olivera e Bremer di testa salva sulla linea!

36′ – Kvara ci prova con una lunga cavalcata che attraversa tutto il campo. Tira e Szczesny, ancora una volta, la blocca

33′ – Ancora occasione Juve. Il Napoli difende con tutti gli uomini, ma Vlahovic si mangia letteralmente un gol fatto con Meret fuori dia pali. L’attaccante della Juve prende il palo opposto.

32′ – Decisivo Rrahmani che interviene in scivolata su Vlahovic

30′ – Occasione Juve che continua a portare tanti uomini nell’area del Napoli. Ottimo tocco dentro di Cambiaso, velo di Vlahovic e tentativo di Iling Jr che finisce fuori

28′ – Terzo giallo per la Juve con Cambiaso che mette giù ancora una volta Kavra

27′ – Batte la punizione col mancino Politano. Szczesny la blocca e Anguissa prova ad aggredirlo

26′– Kvara lancia Osimhen che viene atterrato da Bremer al limite dell’area della Juve. Arriva subito il cartellino giallo.

24′ – Disordine creativo del Napoli in fase di attacco. Traorè sgambetta sotto porta da buona posizione, ne n asce un passaggio per Di Lorenzo che tira fuori

23′ – Prolungato possesso palla del Napoli che però non riesce a sfondare nella difesa bianconera

21′– Bell’azione corale della Juve che si porta in attacco con cinque uomini e prova il tiro con Iling Jr. Nessun problema per Meret che para

Marelli spiega che in realtà non è il terzo fallo di Vlahovic, ma il terzo fallo subito dall’attaccante georgiano del Napoli

18′ – Ammonito Vlahovic per fallo su Kavra. I giocatori della Juve protestano e il direttore di gare spiega che è il terzo fallo

15′ – Fallo di Alcaraz su Kvara

14′ – Kvaratskhelia lancia Osimhen che finisce giù dopo una spinta di Bremer: fischi al Maradona ma per l’arbitro è tutto regolare.

11′ – Chiesa crea più di qualche problema, sguscia via sull’esterno, Lobotka gli chiude la strada e lascia terminare il pallone sul fondo.

10′ – Paura Napoli. Secondo errore di Olivera che scivola e lascia scappare Chiesa che serve un ottimo pallone per Vlahovic che tira fuori

Calzona insiste che vuole più aggressione sui portatori di palla della Juve e ha richiamato Olivera che deve cercare più spesso Kvara

Allegri vuole una squadra più compatta e più alta

4′ – Ottima chiusura di Anguissa su Alzaraz

3′- Gli azzurri vanno velocissimi a ripartire in contropiede: Politano premia la sovrapposizione di Di Lorenzo che crossa forte in mezzo trovando l’opposizione di Szczesny.

2′ – Che brivido per il Napoli! Da un errore in controllo di Olivera nasce l’azione della Juve con Iling Jr che pesca Alcaraz in area : l’argentino non riesce a girare verso la porta.

1′ – Si parte!

Giuntoli su De Laurentiis

Nel pre partita ai microfoni di Dazn il ds della Juventus Giuntoli a risposto alle parole del presidente del Napoli rilasciate al Financial Times: «La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli»

«Non ho ancora incontrato il presidente, ma lo saluterò. Per quanto il Mondiale per club è molto lontano per noi anche perché non partecipando alle Coppe non possiamo fare nulla. Per il Napoli invece il futuro è nelle loro mani, noi non abbiamo nulla da commentare»

La Juventus schiera la sua formazione titolare con l’età media più bassa di questo campionato: 26 anni e 14 giorni. In più, i bianconeri non schieravano un 11 titolare così giovane contro il Napoli in Serie A dal 9/11/1997 (25 aa e 339 gg)

Ciro Ferrara negli studi di Dazn nel pre partita

«Non c’è partita migliore che quella contro la Juventus per iniziare la risalita del Napoli. Questa, per noi napoletani, è la LA partita ed è così da sempre. Servirà una grande prestazione, magari il pareggio tra Atalanta e Bologna sarebbe andato meglio. A Napoli contro la Juve è una gara estremanente sentita, la squadra dovrà continuare con il gioco che abbiamo visto contro il Sassuolo»

Caressa a Sky commenta la sfida tra Napoli e Juventus

«Napoli-Juventus ha sempre avuto un sapore particolare, se il Napoli dovesse vincere potremmo dire che è sulla strada buona per ripartire: il 6-1 al Sassuolo ha importanza relativa ma abbiamo visto cose che vedevamo con Spalletti. Garcia è stato presuntuoso a voler fare le cose che voleva, Mazzarri non ha fatto bene, con Calzona è più facile ricondurre una squadra che ha ritrovato Osimhen»

Le formazioni

NAPOLI 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

