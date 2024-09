Pioli: «Situazione societaria? Ho visto serenità»

In conferenza: «Domani non sarà la stessa partita o lo stesso avversario dell’andata. Ho deciso la formazione stamattina»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa ha presentato la sfida tra Slavia Praga e Milan, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata a San Siro è finita 4-2 per i rossoneri.

Le parole di Pioli in conferenza stampa

Siete stati sorpresi dallo Slavia all’andata?

«Abbiamo analizzato molto quei 30 minuti di superiorità numerica, anche se non siamo convinti che domani sarà la stessa partita o lo stesso avversario».

Hai dovuto dire qualcosa ai giocatori dopo quello che è successo nelle ultime ore?

«Nulla. Ho visto serenità, ci siamo preparati con tante concentrazione perché sappiamo che vogliamo passare questo turno».

C’è il rischio di sottovalutare la partita?

«No, assolutamente. Ci siamo presi un discreto vantaggio, ma sappiamo che il turno va conquistato domani con una prestazione di qualità. Loro sono abituati ad attaccare tanto, con tanti giocatori, e forse questo significherà anche trovare più spazi».

C’è una partita modello a cui ispirarsi?

«Non c’è una partita di riferimento, non possiamo fare copia incolla. Dobbiamo fare la prestazione che serve domani».

Non siete nel Mondiale per Club…

«Onestamente non ho guardato tanto come funziona, ma credo perché per qualche anno non abbiamo fatto le Coppe. L’obiettivo potrebbe essere quello di andarlo a giocare anche noi in futuro per il prestigio che il Milan ha nel mondo».

Servirà essere cinici o giocare bene?

«Pensiamo che giocare meglio degli avversari ti dia più possibilità di fare risultato».

Quanto è importante recuperare Tomori e Kalulu?

«Molto, hanno caratteristiche di velocità, di aggressività, di bravura nell’uno contro uno».

Il Milan Primavera è alle Finals di Youth League.

«Abbiamo approfittato del tragitto per vedere la partita. Faccio i complimenti a Ignazio e ai ragazzi per questo risultato prestigioso, che certifica il gran lavoro del settore giovanile».

Ha deciso la formazione?

«Li ho decisi stamattina in base a ciò che servirà per la partita di domani. È difficile scegliere avendo tanti giocatori forti, ma poi è più facile perché se non funzionasse il piano A c’è il piano B di alto livello».

ilnapolista © riproduzione riservata