Osimhen nessun allarme. Sta bene, è solo stanco (Sky)

L’attaccante nigeriano non si è allenato solo perché Calzona ha scelto di farlo riposare in vista delle prossime partite

Massimo Ugolini in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato del momento del Napoli che sta preparando prima la sfida contro il Torino e poi quella di Champions con il Barcellona. Aveva preoccupato oggi la notizia che Osimhen non si era allenato con la squadra

Osimhen sta bene

«Farà o meno turnover Calzona, oggi segnali incoraggianti da Ngonge che ha fatto parte del Napoli col gruppo e che dovrebbe tornare a disposizione per venerdì. Rrahmani invece andrà valutato giorno dopo giorno. Oggi invece non si è allenato Osimhen, ha fatto personalizzato in palestra. Perché? Nessun allarme, il giocatore sta bene, è solo molto molto stanco. Dopo la Coppa d’Africa è sceso subito in campo dando tanto in termini di energia e di gol e quindi va gestito. Una giornata di riposo per Victor»

Sulle prossime due sfide del Napoli

«Il Napoli, come tante squadre è sottoposto a un tour de force che toglie del tempo a Calzona durante la settimana per poter preparare al meglio le partite e far recepire nel modo migliore il suo modo di gioco. Però le risposte arrivate fino a qui sono state incoraggianti e positive. La vittoria contro la Juventus è un’iniezione di fiducia straordinaria pensando ai prossimi 180 minuti, i 90 col Torino e i 90 col Barcellona. Il napoli superando il turno avrebbe la possibilità di attaccare i bianconeri, nel senso di scavalcare la Juventus per la partecipazione al Mondiale per club. E ovvio che poi il passaggio del turno porterebbe anche soldi importanti nelle casse del club e aumenterebbe il prestigio e l’autostima. Non ci dimentichiamo però del Torino di venerdì sera, sarà una partita molto importante per dare un segnale di continuità e restare agganciati all’ipotesi quinto posto»

