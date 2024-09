Osimhen si ferma di nuovo? Per lui solo lavoro in palestra oggi

Il report dell’allenamento in vista della sfida col Torino riporta che l’attaccante nigeriano ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra

Il report dell’allenamento di oggi del Napoli riporta che Victor Osimhen non si è allenato col gruppo. L’attaccante nigeriano infatti ha. svolto solo personalizzato in palestra. Una notizia che, anche se non dà alcuna indicazione sulle motivazioni, mette in apprensione in vista delle sfide prima col Torino e poi in Champions contro il Barcellona.

“Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi sulla potenza aerobica. Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto.

Si ferma Osimhen

Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra”.

In via di recupero Rrahmani, Ngonge e Cajuste che hanno lavorato ancora a parte.

Intanto è arrivata anche una buona notizia sempre relativa a Osimhen, la Nigeria ha infatti annullato l’amichevole in programma il 26 marzo contro l’Argentina. La Federazione africana organizzerà altri impegni in Europa. In questo modo Osimhen si eviterà dei lunghi voli in aereo e potrà tornare prima e con meno fatiche a Castel Volturno.

