Calafiori, Zirkzee e Ferguson, il Napoli punta diversi uomini del Bologna (Gazzetta)

Il mercato del Napoli parte dall’assunto che si venda Osimhen. Unica certezza il ritorno di Folorunsho e Gaetano

L’addio di Victor Osimhen non è certo ma molto probabile dopo il rinnovo. Quello che è certo è che il suo addio significherebbe per il Napoli circa 120-130 milioni da reinvestire nel mercato. La Gazzetta dello Sport, prova a centrare quelli che sono i nomi sotto osservazione al momento, spiegando che nulla però è certo, se non il ritiro di Folorunsho e Gaetano che erano stati dati in prestito I nomi per il prossimo mercato del Napoli “Se il nigeriano dovesse essere ceduto, servirà un attaccante di spessore. Sul taccuino di Meluso e Micheli ci sono David del Lilla, Zirkzee del Bologna e Gimenez del Feyenoord. Con i rossoblù in realtà il tavolo delle trattative potrebbe riguardare più fronti dal momento che piacciono molto sia Calafiori per la difesa che Ferguson per il centrocampo. In quel reparto rientreranno anche Folorunsho e Gaetano, che si stanno facendo rimpiangere in prestito, rispettivamente dal Verona e dal Cagliari.

Calafiori dal Bologna

Calafiori è tornato in Italia, al Bologna, dopo un’esperienza al Basilea. Il club di Saputo lo ha presso dalla Svizzera per soli 4 milioni di euro più bonus. Una cifra irrisoria rispetto alla valutazione che ora ne fa il Bologna. Thiago Motta non si priverà del suo centrale a meno di un’offerta che si aggiri intorno ai 15-20 milioni di euro.

Nel 2021 Calafiori, diciottenne, era alla Roma ed esordì in sostituzione a Spinazzola centrando uno dei punti critici del calcio italiano: «All’estero alla mia età giocano in prima squadra e sono in Nazionale»,

