Napoli, risentimento all’adduttore destro per Rrahmani: domani gli esami

Il Napoli riprenderà domani gli allenamenti per preparare il match contro il Torino in programma venerdì

Il Napoli ha comunicato che Rrahmani ha subito un risentimento all’adduttore durante la partita di ieri sera contro la Juventus. Le sue condizioni saranno rivalutate domani, quando il Napoli tornerà a lavoro per preparare la sfida contro il Torino.

Il Napoli: “Domani saranno valutate le condizioni di Rrahmani”

Il comunicato del Napoli:

“Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Saranno da valutare le condizioni di Rrahmani sostituito ieri per un risentimento all’adduttore destro“.

Calzona: «Amir ha un indurimento dell’adduttore»

L’allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro la Juventus.

Infortunio Rrahmani? «Ha avuto un indurimento dell’adduttore che andava e veniva, giustamente ha chiesto il cambio perché poteva rischiare di farsi male di più. Verrà valutato domani e poi vedremo cos’ha».

Il Napoli ha confermato che alla Juventus manca il gioco (Gazzetta)

La vittoria contro la Juventus arrivata ieri non era certo scontata. Il Napoli ha sorpreso per il gioco e la caparbietà con cui non si è arresa in campo e alla fine l’ha spuntata contro la formazione di Allegri. La Gazzetta dello Sport racconta i 90 minuti in campo, con il gol di Kvara e il rigore di Osimhen parato e ribattuto il rete da Raspadori

“Il risveglio di Reggio Emilia, contro il fragile Sassuolo, non era un fuoco di paglia. Il Napoli gli ha dato seguito battendo la ben più solida Juve, seconda in classifica. Ancora in gol Kvara, Osimhen ha sbagliato il rigore, ma se lo è procurato: la coppia è tornata. II gol decisivo lo ha firmato Raspadori che un anno fa segnò allo Stadium. Come un anno fa, Juve battuta al Maradona. Anche allora scoppiò un temporale dopo il gol. È come se si fosse aperto uno squarcio nel passato e fossero tornate indietro tante cose belle, a cominciare dallo spirito da battaglia. Torna anche la speranza Champions. Il quarto posto dista 8 punti, ma il quinto, che potrebbe valere il pass, solo 4 Può preoccuparsi, anche perché Napoli ha confermato cosa manca ai bianconeri rispetto alla concorrenza: il gioco. Avvilente come la Signora si sia disposta a subire nel primo tempo, paga di un possesso finale del 29%. Una passività inspiegabile con la qualità della rosa”.

