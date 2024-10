Napoli, Osimhen torna ad allenarsi in gruppo

Il report dell’allenamento di oggi. Lobotka, Cajuste e Zielinski sono rientrati dalle Nazionali. Presente a Castelvolturno anche il tennista Fognini.

Il Napoli sta preparando il big match di campionato contro l’Atalanta. Arrivano notizie incoraggianti riguardo Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi con la squadra. Nessun aggiornamento su Kvaratskhelia, uscito ieri dal campo con la Georgia per un infortunio all’inguine.

Napoli, report dell’allenamento

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e seduta finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Osimhen si è allenato in gruppo. Lobotka, Cajuste e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro di scarico.

Presente anche il tennista Fabio Fognini per un saluto alla squadra e a mister Calzona.

“Victor Osimhen è il nuovo calciatore più pagato d’Italia ma solo per pochi mesi. Verrà ceduto quest’estate come annunciato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. L’attaccante nigeriano (25 anni) ha prolungato il suo contratto per una stagione, fino al 2026, quasi raddoppiando il suo stipendio e scalando una decina di posizioni in una classifica che ormai domina ampiamente. Emolumenti che il suo club può permettersi solo per una stagione e una sorta di bonus mascherato per i 26 gol realizzati nello Scudetto lo scorso anno. La firma è stata apposta prima del 31 dicembre, il giorno prima della scomparsa del “decreto crescita” introdotto nel 2019 per rilanciare l’economia italiana.

Si trattava di un regime fiscale favorevole ai cittadini stranieri che venivano a stabilirsi in Italia o ai rimpatriati che se ne erano andati da almeno due anni. Già limitato da due anni alle persone con un reddito annuo superiore a 1 milione di euro, questo sconto fiscale del 50% sugli stipendi netti scomparirà. La sospensione di questo provvedimento ha suscitato scalpore nella Lega Serie A che ha scritto una lettera al governo per avvertire delle conseguenze negative della sua abrogazione sulla competitività dei club italiani rispetto ai vicini europei“.

ilnapolista © riproduzione riservata