Napoli multato di 100mila euro per le dodici interviste saltate a Dazn (CorSera)

Lo ha stabilito il Consiglio di Lega. A De Laurentiis è contestato non solo il silenzio ma anche di aver compiuto un atto discriminatorio.

Napoli multato per le mancate interviste a Dazn. Dopo la partita con la Juventus il presidente De Laurentiis aveva ordinato il silenzio totale verso la piattaforma streaming. Ieri il Consiglio di Lega si è riunito dopo aver ricevuto una lettera di contestazione dal broadcaster. Lo scrive il Corriere della Sera.

Dazn infuriata con De Laurentiis, interviene la Lega

Scrive il quotidiano:

“Dazn si infuria e invia una lettera di contestazione alla Lega, così ora Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito verranno sanzionati. Il Napoli dovrà pagare 100 mila euro per complessive dodici violazioni accumulate durante la stagione, mentre alla Lazio è stata inflitta una multa da 10 mila euro. Il Consiglio di Lega che si è riunito giovedì ha stabilito infatti che ogni club che violerà l’accordo contrattuale con i broadcaster che detengono i diritti del campionato(Dazn e Sky), sottraendo i propri tesserati alle interviste obbligatorie per regolamento, verrà multato. Al presidente del Napoli si contesta non solo il silenzio imposto ai suoi giocatori prima, dopo e all’intervallo della partita con la Juventus ma pure di aver compiuto un atto discriminatorio. «Abbiamo chiuso con Dazn, d’ora in poi parleremo solo con Sky e Rai» ha tuonato De Laurentiis domenica scorsa”.

«Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky»

Sia prima che dopo la sfida di questa sera tra il Napoli e la Juventus i tesserti del club azzurro non hanno parlato ai microfoni di Dazn, mentre hanno parlato a Sky. Durante la conferenza stampa dell’allenatore Francesco Calzona è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis a spiegarlo intervenendo.

Il motivo potrebbe essere legato al calendario della Serie A e alla partita tra Napoli e Atalanta dopo la sosta delle nazionali.

Napoli-Atalanta di sabato santo, il presidente del Napoli la voleva il lunedì per Calzona

De Laurentiis ce l’ha con Dazn per Napoli-Atalanta il sabato santo, la voleva il lunedì per Calzona. Per consentire al tecnico (in condominio con la Slovacchia) di avere due giorni in più per preparare il match.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

Dopo la partita, ha intimato a Calzona di non andare ai microfoni di Dazn e ha esplicitato la rottura. Che sarebbe stata generata da un trama precedente: De Laurentiis, dicono, si è convinto che sia stata Dazn a imporre di giocare la gara contro l’Atalanta alle 12.30 di sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua mentre lui, Adl, quella partita avrebbe voluta spostarla a lunedì. E, attenzione, non perché il calendario del Napoli sia densa, quanto per dar più tempo al suo allenatore per lavorare con la squadra. Calzona, infatti, divide la panchina del Napoli “ad interim” con quella di ct della Slovacchia e dopo la partita contro l’Inter del 17 marzo dovrà salutare la compagnia per tornare alla sua Nazionale impegnata il 23 con l’Austria e il 26 con la Norvegia.

