Napoli-Juventus, Calzona dà spazio a Traorè

Il tecnico tel Napoli tiene ancora fuori Mario Rui che in settimana aveva criticato questa scelta tramite il suo agente

Sono uscite le formazioni ufficiali per Napolie. Juve che si affronteranno tra un’ora al Maradona nel big match di questo week end calcistico.

In porta confermato Meret. Difesa a quattro formata da Di Lorenzo e Olivera, preferito a Mario Rui, sulle fasce; coppia centrale da Rrahmani e Juan Jesus che torna dopo l’errore di Cagliari. In mediana spazio ancora dal 1′ a Traoré, che vince il ballottaggio con Zielinski, completano il reparto i titolarissimi Lobotka e Anguissa. In attacco confermato il tridente di Reggio Emilia, con Osimhen e ai lati Politano e Kvaratskhelia.

Da non dimenticare che in settimana l’agente di Mario Rui aveva protestato proprio contro Calzona che, a suo dire, non stava sfruttando al massimo il suo assistito facendolo partire dalla panchina

Le formazioni di Napoli-Juventus

NAPOLI 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide contro il Napoli in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2018/19. I bianconeri potrebbero inoltre mantenere la porta inviolata in entrambe le gare stagionali di Serie A contro i partenopei per la prima volta dal 1994/95 con Marcello Lippi allenatore.

Il Napoli ha vinto le ultime quattro sfide casalinghe contro la Juventus in campionato, nella sua storia in Serie A non ha mai ottenuto cinque successi interni di fila contro i bianconeri.

Dopo il successo contro il Sassuolo per 6-1, il Napoli potrebbe vincere due partite di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre, contro Udinese e Lecce in quel caso.

Victor Osimhen è solo il terzo giocatore nella storia del Napoli ad andare in doppia cifra di gol in quattro stagioni di fila in Serie A, dopo Diego Armando Maradona (tra il 1984/85 e il 1987/88) e Attila Sallustro (tra il 1929/30 e il 1932/33). Il nigeriano ha segnato in tre match di fila con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra il maggio e l’agosto scorso (quattro partite in quel caso).

ilnapolista © riproduzione riservata