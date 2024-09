Mario Rui, l’agente Giuffredi: «Ogni allenatore ce l’ha con lui», l’ultimo è Calzona

A Kiss Kiss Napoli: «Ogni volta che ne parlo mi arrabbio. I tecnici hanno un atteggiamento premeditato nei confronti di Mario Rui»

L’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, si è scagliato contro le scelte del Napoli che hanno, a suo dire, penalizzato il suo assistito nelle ultime gare. Intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha infatti mostrato disappunto per le scelte di Francesco Calzona.

Mario Rui, l’agente contro le scelte di Calzona

Titolare al Mapei Stadium, per il lusitano però ci sono state prima le panchine col Barcellona e a Cagliari:

«Non voglio più parlarne, perché ogni volta che lo faccio mi incazzo e sono stanco. Non me la prendo con la stampa ma con gli allenatori: ogni volta che ne arriva uno nuovo sembra di stare al primo giorno di scuola e che bisogna ripartire da zero. Quanto fatto nel frattempo non è servito a nulla. I tecnici hanno un atteggiamento premeditato nei confronti di Mario Rui quando i numeri parlano chiaro»

Contro il Sassuolo Mario Rui è tornato finalmente titolare, ma Calzona lo aveva lasciato in panchina sia in Champions che nella sfida col Cagliari

