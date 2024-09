Caressa: «Garcia è stato presuntuoso a voler fare ciò che voleva al Napoli»

A Sky prima di Napoli-Juve: «Mazzarri non ha fatto bene, con Calzona è più facile ricondurre una squadra che ha ritrovato Osimhen»

Sale la tensione prima del big match di questa sera tra Napoli e Juventus al Maradona. Negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa, ha commentato cosa ci si deve aspettare questa sera dalla squadra di Calzona e soprattuto quando il Napoli abbia perso a causa di Garcia e della sua presunzione

Garcia presuntuoso

«Napoli-Juventus ha sempre avuto un sapore particolare, se il Napoli dovesse vincere potremmo dire che è sulla strada buona per ripartire: il 6-1 al Sassuolo ha importanza relativa ma abbiamo visto cose che vedevamo con Spalletti. Garcia è stato presuntuoso a voler fare le cose che voleva, Mazzarri non ha fatto bene, con Calzona è più facile ricondurre una squadra che ha ritrovato Osimhen»

Gioca un calcio di 15 anni fa

La nostra analisi dopo Union Berlin-Napoli

Nel calcio di Garcia, tutto dipende e discende da un paio di concetti di base, piuttosto elementari – nel caso di Union Berlin-Napoli, si tratta di quelli di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Le modifiche successive avvengono, se avvengono, con l’inserimento di nuovi giocatori. Non attraverso la tattica, ma passando dalla tecnica individuale di chi subentra, dalle nuove spaziature che si determinano. E poi dall’emotività, dalla grinta, dalla rabbia agonistica, da quella «energia positiva» di cui Garcia ha parlato nella sua intervista postpartita rilasciata a di Sky.

Prima abbiamo parlato di approccio classico, e il punto dell’articolo che state leggendo è proprio questo. Più che un’analisi della partita di Berlino, chi scrive ha elaborato una sorta di piccolo editoriale tattico. In cui si parla di Garcia e del suo Napoli, in cui si prova a spiegare ciò che è successo finora e e si cerca di anticipare ciò che succederà in futuro, partendo dalle evidenze riscontrate finora. Dai fatti, più che dai numeri.

