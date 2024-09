Napoli, i convocati contro l’Inter: torna Cajuste

C’è anche Victor Osimhen in lista, nonostante l’affaticamento muscolare.

Domani sera, domenica 17 maggio, il Napoli affronterà l’Inter per la 29esima giornata di Serie A. Ritorna da un lungo stop Jens Cajuste e in lista c’è anche Victor Osimhen, che nelle ultime ore aveva subito un affaticamento muscolare.

Napoli, i convocati per il match contro l’Inter:

Portieri: Contini, Gollini, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lindstrom, Lobotka, Traoré, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Ngonge, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

La sfida di domani era contro l’Inter è un passaggio fondamentale per il Napoli che, fino alla fine, crede di poter conquistare un posto in Champion s e farà di tutto per raggiungerlo. L’interrogativo in queste ore è sulla presenza o meno di Victor Osimhen che ieri si era fermato di nuovo per affaticamento. È chiaro che dopo la Coppa d’Africa l’attaccante non ha avuto un tempo sufficiente per riposarsi a causa Delfi impegni intensi e che per questo il tecnico Calzona teme infortuni. Ma è anche vero che il Napoli ha giocato sempre in maniera diversa con il nigeriano in campo e quindi non vorrebbe fare a meno di lui per una sfida così importante. L’inviato Sky Massimo Ugolini, riferisce ai microfoni dell’emittente satellitare le ultime sulle condizioni di Osimhen e non solo:

«Segnali positivi da parte di Victor Osimhen nell’ultimo allenamento in vista dell’Inter. Salgono le quotazioni di Osimhen per avere una maglia da titolare in ballottaggio con Raspadori. A San Siro ci sarà un po’ di turnover, da valutare le condizioni di Anguissa, un po’ affaticato. Nella linea a quattro difensiva, stavolta, dovrebbe partire Olivera e non Mario Rui».

