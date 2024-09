Sky: salgono le quotazioni per Osimhen titolare contro l’Inter

L’allenamento ha confortato Calzona sulle condizioni dell’attaccante del Napoli, ma è ancora aperto il ballottaggio con Raspadori

La sfida di domani era contro l’Inter è un passaggio fondamentale per il Napoli che, fino alla fine, crede di poter conquistare un posto in Champion s e farà di tutto per raggiungerlo. L’interrogativo in queste ore è sulla presenza o meno di Victor Osimhen che ieri si era fermato di nuovo per affaticamento. È chiaro che dopo la Coppa d’Africa l’attaccante non ha avuto un tempo sufficiente per riposarsi a causa Delfi impegni intensi e che per questo il tecnico Calzona teme infortuni. Ma è anche vero che il Napoli ha giocato sempre in maniera diversa con il nigeriano in campo e quindi non vorrebbe fare a meno di lui per una sfida così importante. L’inviato Sky Massimo Ugolini, riferisce ai microfoni dell’emittente satellitare le ultime sulle condizioni di Osimhen e non solo:

Le ultime su Osimhen

«Segnali positivi da parte di Victor Osimhen nell’ultimo allenamento in vista dell’Inter. Salgono le quotazioni di Osimhen per avere una maglia da titolare in ballottaggio con Raspadori. A San Siro ci sarà un po’ di turnover, da valutare le condizioni di Anguissa, un po’ affaticato. Nella linea a quattro difensiva, stavolta, dovrebbe partire Olivera e non Mario Rui»

Poche ore fa sempre Sky aveva detto

«L’allenamento è in corso, finirà tra circa quaranta minuti. C’è un grande punto interrogativo sulla presenza del nigeriano dal primo minuto, quantomeno sulla sua disponibilità che non dovrebbe mancare da quel che si è intuito nelle ultime ore. C’è una situazione di fatica, reduce dalla Coppa d’Africa, questo carico di lavoro se l’è portato dietro, anche a Barcellona. E’ ovvio che Calzona vorrebbe averlo a disposizione, ma lo vorrebbe almeno al 70-80% e soprattutto non vuole fargli correre rischi d’infortunio, è una decisione delicata da prendere. Non ci sono infortuni muscolari, ma c’è una condizione di affaticamento evidente. L’allenamento è importante per capire cosa fare e avere le idee più chiare sulla squadra da mandare in campo domani».

