Napoli, 6 sconfitte, 3 pareggi e 1 sola vittoria, contro le avversarie per i posti in Europa

Napoli-Juventus si avvicina minacciosamente. La squadra di Canzona scenderà in campo alle 20.45 al Maradona e si prospetta una sfida caldissima, con lo stadio tutto esaurito e i tifosi pronti a supportare la squadra ima questa sfida che è sicuramente uno spartiacque.

Verso Napoli-Juve

Massimo Ugolini in collegamento dal Maradona con gli studi8 di Sky Sport ha parlato del match

“È una partita che per il Napoli può rappresentare una svolta e il fatto che questi 90 minuti siano proprio contro la Juve al Maradona dà ancora più valore alla sfida. Il Napoli deve confermare quanto di buono ha fatto vedere a Sassuolo, ma una rondine non fa primavera. Per questo la sfida di questa sera è fondamentale per riprendere in mano la stagione e per restare nel giro europeo. Ci sono tutti gli elementi per vedere una grande partita. Dal punto di vista della formazione che Calzona metterà in campo sappiamo che c’è il ballottaggio tra Traoré e Zielinski e poi c’è l’aspettò statistico: il Napoli quest’anno negli scontri diretti per i posti in Champions ha fatto non male malissimo: 6 sconfitte, 3 pareggi e 1 sola vittoria, è un trend da cambiare e questa è l’ultima occasione”

