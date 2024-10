Isis, paura in Germania: minacce terroristiche per la partita Bayern-Borussia Dortmund (Bild)

Una foto pubblicata sul canale di propaganda dell’Isis Sarh al-Khilafahin in cui ci sono tifosi davanti all’Allianz Arena con un bersaglio rosso

Paura prima di Bayern Monaco-Borussia Dortmund a causa di minacce terroristiche.

Lo riporta la “Bild“:

C’è una minaccia in vista della partita di punta della Bundesliga tra Bayern e Borussia Dortmund (18:30). Venerdì il canale di propaganda dell’Isis Sarh al-Khilafah ha pubblicato una foto che riprende i tifosi davanti all’Allianz Arena con un bersaglio rosso.

Accanto si possono vedere delle scritte in arabo che probabilmente significano “dopo la partita”.

La polizia di Monaco ha spiegato la minaccia su X (ex Twitter): “I fatti ci sono noti e vengono esaminati approfonditamente da noi e dalla Lka Baviera. Allo stato attuale, non abbiamo alcuna conoscenza concreta di alcun rischio. Gestiremo la partita aumentando il personale”.

Minacce terroristiche, il Bayern è in stretto contatto con la polizia

Interrogato dalla Bild, l’Fc Bayern ha affermato che il club era a conoscenza dei fatti ed è in stretto coordinamento con la polizia.

Da notare: ben tre ore prima della partita, la polizia ha effettuato controlli d’identità all’uscita della stazione della metropolitana Fröttmaning (a circa dieci minuti dallo stadio). Vengono controllati i documenti, gli interessati vengono perquisiti insieme alle loro borse/zaini.

Secondo le informazioni della Bild, attualmente sono impiegate (ndr nei controlli) a 400 persone.

La polizia ha spiegato che i controlli vengono effettuati regolarmente e non per un motivo specifico.

Da notare anche: ci sono controlli intensivi anche nell’area Vip. È stato ammesso solo l’allenatore del Bvb Hans-Joachim Watzke.

A pochi mesi dall’inizio di Euro2024, in Germania aumenta la tensione tra i tifosi e la polizia a causa degli scontri che si stanno verificando dall’inizio della stagione.

The Guardian scrive:

“Prima del sorteggio della fase a gironi di Euro 2024 ad Amburgo questo mese, numerosi striscioni sono comparsi in tutta la città, striscioni di protesta contro il torneo che si svolgerà la prossima estate in Germania, in particolare contro la polizia.

Per coloro che associano il calcio tedesco a una vivace cultura dei tifosi e a un approccio generalmente tranquillo alla gestione della polizia durante le partite, ciò potrebbe rappresentare una sorpresa. Tuttavia, a sei mesi dall’Europeo, il rapporto tra tifosi e polizia si sta drammaticamente deteriorando.

Il 25 novembre almeno 200 tifosi, agenti di polizia e steward sono rimasti feriti a causa di scontri violenti avvenuti vicino allo stadio dell’Eintracht Francoforte. Dopo un presunto alterco tra tifosi e steward, la polizia è stata attaccata con bottiglie, barriere metalliche e fumogeni. I poliziotti hanno risposto servendosi di manganelli, spray al peperoncino e gas lacrimogeni”.

