Marotta: «Assoluzione di Acerbi? Non ho niente da dire»

L’amministratore delegato dell’Inter sceglie ancora il silenzio. Nessun commento sulla decisione del giudice sportivo, né su Juan Jesus

Al termine del consiglio federale di oggi, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, non ha voluto commentare l’assoluzione di Acerbi sul caso di razzismo nei confronti di Juan Jesus, difensore del Napoli. L’Inter fin dall’inizio della vicenda ha scelto il silenzio, il confronto interno e il basso profilo.

Marotta si rifiuta di commentare l’assoluzione di Acerbi

Lo riporta Sportmediaset che scrive come, all’uscita dal consiglio federale, Marotta sia stato avvicinato dai giornalisti. L’ad dell’Inter però si è rifiutato di commentare il verdetto del giudice sportivo su Acerbi:

“Quel che la società nerazzurra, da sempre in prima linea nella lotta al razzismo, doveva e voleva sapere da Acerbi in merito al “caso” Juan Jesus lo ha appreso nel confronto diretto col giocatore. La sentenza del Giudice Sportivo ha poi chiuso il caso con l’assoluzione e l’Inter non ha ritenuto né corretto né tantomeno necessario commentare il giudizio. Linea ribadita oggi dall’amministratore delegato interista Beppe Marotta dopo il Consiglio Federale tenutosi a Roma. Interrogato sulla questione dai cronisti presenti, Marotta ha infatti replicato così: «Non ho niente da dire»”.

Acerbi, Gravina: «La sentenza va accettata. Noi gli crediamo, è un bravo ragazzo, lo abbraccerò»

Il presidente della Federcalcio Gravina esce finalmente allo scoperto sul caso Acerbi.

«C’è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Esistono principi che devono essere rispettati altrimenti corriamo il rischio di far saltare tutto il sistema. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall’abbracciare Acerbi quando lo vedrò. Noi abbiamo appreso di una verifica del giudice sportivo, voi sapete che era convocato in Nazionale e in via precauzionale per evitare forme di distrazione lo abbiamo lasciato a casa. Per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi, chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori. Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato».

Teotino: «Dall’Inter mi sarei aspettato di più di un silenzio imbarazzato»

A Sky, Teotino ha commentato la posizione dei diversi protagonisti in relazione al caso di razzismo che ha coinvolto Acerbi e Juan Jesus. Il difensore dell’Inter è stato assolto dal giudice sportivo per mancanze di prova a sostegno dell’accusa. Il giornalista commenta i comportamenti di Napoli, Inter e Figc.

«Il Napoli lo capisco, difende un giocatore che tra l’altro ha giocato anche nell’Inter. Ritenuto un professionista esemplare e un ragazzo serio ed educato. Il Napoli ha fatto benissimo a prendere le difese del suo tesserato. La parte dell’Inter è più complicata. Dall’Inter mi sarei aspettato di più di un silenzio imbarazzato. Pur non prendendo le distanze, mi sarei aspettato una nuova serie di prese di posizioni e di iniziative che sono state patrimonio dell’Inter, club sempre in prima fila nella battaglia contro il razzismo. È un po’ deludente comprendendo la delicatezza del caso».

