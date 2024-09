L’arrivo di Mbappé al Real potrebbe relegare Vinicius ad un ruolo secondario, bisognerà vedere come la prenderà (Sport)

Il quotidiano catalano: “Non è escluso che se i rapporti e la convivenza non fossero buoni, potrebbe decidere di andarsene. Le offerte per lui non mancheranno”.

A Madrid l’atteggiamento di Vinicius sta iniziando a preoccupare. Aumentano ad ogni partita i cartellini per l’attaccante brasiliano del Real Madrid. E non perché sia particolarmente propenso a fare falli, ma perché si trova spesso al centro di discussioni con l’arbitro e gli avversari.

Ne parla il quotidiano catalano Sport:

“Non c’è dubbio che Vinicius sia esploso dal punto di vista calcistico al Real Madrid e che la sua prestazione sia fondamentale per i numeri che la squadra sta facendo in campionato. Sportivamente è intoccabile, ma in casa dei Blancos il suo atteggiamento in campo comincia a destare preoccupazione perché suscita molta ostilità in tutti gli stadi e finisce per scombussolare la squadra. Il brasiliano sembra incorreggibile e nelle ultime stagioni si è reso protagonista di polemiche su polemiche”.

Vinicius è sempre al centro delle polemiche, il suo atteggiamento preoccupa

“L’attaccante ha già segnato 77 gol nelle partite ufficiali con il Real Madrid, con 42 cartellini accumulati, alcuni dei quali rossi. Dallo spogliatoio le hanno provate tutte, ma il carattere del giocatore è irritabile e non vuole sentire ragioni. A Pamplona hanno dovuto sostituirlo per evitare guai affinché non ci fossero più incidenti.

Carlo Ancelotti a fine partita ha chiarito che Vinicius deve migliorare il suo atteggiamento per controllarsi di più in campo. Crede di riuscirci, ma non è la prima volta che l’allenatore deve richiamarlo pubblicamente all’ordine. E il club ritiene che il Real Madrid sia danneggiato in termini di immagine e, sportivamente, possa essere pericoloso anche per l’atmosfera che si respira in tutti gli stadi.

A Pamplona ha litigato con l’arbitro, con diversi giocatori dell’Osasuna e con la panchina. Il pubblico lo ha fischiato e insultato fin dal riscaldamento e a Madrid ritengono che non sia normale visto che è una situazione che si verifica di settimana in settimana”.

L’arrivo di Mbappé potrebbe sconvolgere ulteriormente gli equilibri

E poi c’è l’arrivo di Mbappé, che potrebbe ulteriormente sconvolgere gli equilibri.

“L’arrivo di Mbappé potrebbe causare qualche problema a Vinicius. Adesso è lui il re degli attaccanti, ma il brasiliano dovrà avere un ruolo più secondario rispetto al francese e bisognerà vedere come la prenderà. Non è escluso che se i rapporti e la convivenza non fossero buoni, il brasiliano prima o poi scelga di andarsene. Le offerte per lui non mancheranno perché è diventato uno dei migliori giocatori offensivi al mondo”.

Vinicius Jr fa sempre parlare di sé, e non solo per i suoi gol e le sue prestazioni. Contro l’Osasuna ha messo a segno due reti, il Real Madrid ha vinto 4-2, ma il brasiliano è stato ammonito dopo aver riso in maniera troppo veemente nei confronti di una decisione arbitrale. In seguito, ha espresso il suo parere riguardante il cartellino giallo.

Come riportato da Mundo Deportvo:

Tutto è iniziato dopo che il brasiliano è stato ammonito per aver riso sulla decisione dell’arbitro Martínez Munuera di fischiare un fallo di Tchouaméni. Questo ha fatto arrabbiare Vinicius, anche perché era il quinto giallo della sua stagione e quindi salterà la partita contro l’Atletico Bilbao. Dopo l’intervallo, il giocatore del Real Madrid è andato verso la telecamera per denunciare una persecuzione arbitrale nei suoi confronti: «In ogni partita questo arbitro mi ammonisce! In tutte le partite!». Brahim Diaz lo ha spinto via per cercare di non peggiorare la situazione.

