La Spagna l’ha ignorato per 7 anni, per questo Brahim ha scelto la nazionale marocchina (Marca)

“Hanno coccolato tutti i giovani con doppia nazionalità, lui mai. E ne ha sofferto. Alla fine, dopo Lamine, ha deciso che non lo volevano”

Brahim Díaz ha scelto la nazionale marocchina. Giocherà per il Marocco e non per la Spagna. E’ una vicenda che fa scalpore in Spagna. E che viene spiegata da Marca, che per primo ha dato la notizia.

Che un giocatore così forte del Real Madrid sia stato palesemente ignorato dalla nazionale è una colpa della “passività della Federazione spagnola”, che è riuscita nell’impresa di non fargli mai giocare un minuto in nazionale maggiore.

“Non c’è mai stata una manifestazione di affetto-interesse – scrive Marca – Brahim aspettava la Roja da sette anni, nonostante fosse stato convocato dall’Under 21 e anche nella lista di Luis Enrique per la Nazionale maggiore nel novembre 2021 (Grecia e Svezia). Non ha giocato mai. Per Sette anni. Dal 2017, quando già il Marocco lo voleva…”.

“Non c’è modo di tornare indietro. La decisione di Brahim è ferma. E’ una decisione ponderata”. “La Federazione spagnola non ha mai convocato Brahim né, cosa peggiore, non lo ha mai chiamato per dirgli se era nei suoi progetti presenti o futuri. Luis de la Fuente doveva farlo? Non era obbligato, ma la Federazione lo ha fatto con altri giocatori in passato e, di fronte a questa passività della Spagna, il ragazzo, che ha sempre voluto giocare per il suo Paese, si è disperato e ha risposto alla chiamata dell’altra sua nazione, il Marocco”.

“Il fatto che la Federazione abbia fatto gesti diversi con altri giocatori (Abel Ruiz, Lamine, Ansu, Yeremi, Nico Williams, Riquelme, Zaragoza…) e non con lui ha convinto di più il giocatore che doveva andare con il Marocco, che in Spagna sicuramente non lo volevano. Il caso di Lamine, che la Federazione ha coccolato (perché lo meritava) è sintomatico”.

Piccoli dettagli amministrativi sono quelli che separerebbero Brahim Diaz dal giocare per la nazionale marocchina. Secondo quanto riportato da Marca, il giocatore del Real Madrid ha scelto il Marocco.

L’ex-Milan, dotato di doppio passaporto, quello spagnolo e quello marocchino, ha giocato sempre per la nazionale spagnola, ottenendo l’Argento agli Europei di calcio Under 17 del 2016. In nazionale maggiore, però, vanta una sola presenza: giocò la partita contro la Lituania agli Europei del 2021 e trovò anche il goal. Diaz quindi non avrebbe problemi a giocare con il Marocco, visto che il regolamento stabilisce che i giocatori con doppio passaporto possano cambiare selezione se non hanno collezionato più di tre presenze per una nazionale prima di compiere i ventuno anni.

ilnapolista © riproduzione riservata