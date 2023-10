Brahim Diaz ha scelto il Marocco (Marca)

Brahim Diaz ha scelto il Marocco. Il giocatore dei Blancos sarebbe vicino a giocare per la nazionale marocchina (Marca)

Piccoli dettagli amministrativi sono quelli che separerebbero Brahim Diaz dal giocare per la nazionale marocchina. Secondo quanto riportato da Marca, il giocatore del Real Madrid ha scelto il Marocco.

L’ex-Milan, dotato di doppio passaporto, quello spagnolo e quello marocchino, ha giocato sempre per la nazionale spagnola, ottenendo l’Argento agli Europei di calcio Under 17 del 2016. In nazionale maggiore, però, vanta una sola presenza: giocò la partita contro la Lituania agli Europei del 2021 e trovò anche il goal. Diaz quindi non avrebbe problemi a giocare con il Marocco, visto che il regolamento stabilisce che i giocatori con doppio passaporto possano cambiare selezione se non hanno collezionato più di tre presenze per una nazionale prima di compiere i ventuno anni.

Il Corriere dello Sport ha riferito le parole del portavoce della Federcalcio marocchina, Mohamed Makrouf: «Brahim Diaz vuole partecipare alla Coppa d’Africa, ma deve affrontare gli ostacoli del suo club, il Real Madrid». Il club spagnolo non gradirebbe l’assenza di uno dei suoi giocatori in uno dei momenti del campionato più ricchi di partite.

La notizia ha suscitato diverse reazioni e Marca ha raccolto le opinioni di diversi sportivi.

Secondo Pedro Riesco, quella di Diaz sarebbe «una decisione comprensibile al 100%. Il Marocco dà più possibilità di competere.»

Anche David Bernabéu la pensa così: «Il caso di Brahim dimostra che i giocatori alla fine decidono sportivamente, come il caso La Porte, che ha dovuto sopportare diverse domande nella sua prima conferenza stampa. Brahim ha visto che in Marocco potrebbe emergere di più.»

In generale tutti concordano sul fatto che il Marocco potrebbe essere una migliore occasione per Brahim Diaz di esprimere le proprie qualità.

ilnapolista © riproduzione riservata