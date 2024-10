La sentenza di Acerbi è un esercizio di equilibrismo spettacolare (Ordine)

Sul Giornale. Acerbi può ritrovare il suo posto oltre che nell’Inter anche in Nazionale risolvendo un problemone al ct Spalletti

Franco Ordine sul Giornale commenta l’assoluzione di Acerbi sul caso razzismo ai danni di Juan Jesus. Il difensore dell’Inter è stato praticamente assolto per mancanza di prove. Nonostante ciò, il giudice sportivo ammette che ci siano state parole offensive nei confronti del difensore del Napoli, ma sono state caricate di un contenuto discriminatorio che “non è provato”.

Juan Jesus non ha inventato nulla ma ha dato alle parole di Acerbi un contenuto discriminatorio non è provato

“L’assoluzione di Acerbi per insufficienza di prove («manca il corredo probatorio o quanto meno di indizi gravi, precisi e concordanti») riferito al caso delle espressioni razziste rivolte a Juan Jesus

durante Inter-Napoli è una sentenza destinata a provocare un accanito dibattito sul merito e velenosi commenti di parte. Di sicuro il dispositivo stabilisce un principio in contro-tendenza clamorosa

rispetto alla giurisprudenza consolidata del diritto sportivo […]. Juan Jesus non ha inventato nulla ma ha dato alle parole di Acerbi un contenuto discriminatorio che non è provato: come si può facilmente

comprendere si tratta di un esercizio di equilibrismo spettacolare! Si chiude così la settimana dedicata all’anti-razzismo del calcio italiano! […] Acerbi può legittimamente stappare una bottiglia e ritrovare il suo posto oltre che nell’Inter anche in Nazionale per il prossimo europeo risolvendo un

problemone al ct Spalletti“.

Gene Gnocchi ironizza: De Laurentiis commenta «Questa è la settimana in cui Jesus perde e si salva Barabba»

Il Napoli non ha gradito la sentenza del giudice sportivo che ha assolto Acerbi per le offese razziste nei confronti del suo difensore Juan Jesus e lo ha comunicato ieri appoggiando la protesta dello stesso giocatore e lanciando l’ hashtag #iostoconjj

Sulla Gazzetta dello Sport oggi Gene Gnocchi nella sua consueta rubrica il Rompipallone ironizza. sulla reazione alla sentenza del presidente del Napoli De Laurentiis.

“De Laurentiis commenta la sentenza di ieri: «D’altra parte, questa è la settimana in cui Jesus perde e si salva Barabba»”.

ilnapolista © riproduzione riservata