Kvaratskhelia, l’ex scout del Real: «Lo scambierei con Vinicius, vorrei vederlo con Mbappé e Rodrygo»

Il brasiliano è stato preso di mira soprattutto per il suo comportamento extra sportivo; complice anche l’aggressione a Orban del Lipsia.

Un ex scout del Real Madrid, Manolo Romero, ha parlato delle differenze tra Vinicius Jr e il georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Il brasiliano dei blancos è stato spesso preso di mira (nonostante 3 gol nelle ultime 4 partite) per il suo comportamento extra sportivo. Ricordiamo che durante il match contro il Lipsia di Champions League ha avuto un’accesa lite con il difensore Orban, finendo per mettergli le mani al collo. A Cadena Ser Romero ha rivelato:

«Non mi dispiacerebbe scambiare Kvaratskhelia con Vinicius. Formerebbe un grande attaccao con Mbappé e Rodrygo».

«Vinicius deve smettere di scherzare. Kvara ha fatto anche più gol».

Il Napoli spera di ritrovare il vero Kvaratskhelia contro il Barça

Il quotidiano catalano Sport avvisa i tifosi del Barcellona:

“Qualche mese fa Khvicha Kvaratskhelia ha subito un calo, dopo essere diventato una delle stelle del calcio europeo nella passata stagione. 14 gol e 14 assist, ma soprattutto giocate memorabili e un’estetica che ricorda estremi storici.

La sua esplosione è stata accompagnata dalla corsa alle offerte per averlo. Dopotutto, sembrava che il Napoli potesse rimanere una piccola squadra, soprattutto in Europa. Ma il georgiano ha preferito restare e a poco a poco sta recuperando il suo miglior livello, soprattutto nelle ultime settimane dopo il cambio in panchina.

Kvaratskhelia affronterà nuovamente il Barça in una partita decisiva dopo il pareggio a Napoli (1-1). Ma lo farà in un modo molto diverso, dopo essere stato protagonista nelle ultime partite del Napoli. Nelle ultime tre partite di Serie A, ha segnato quattro gol (due contro il Sassuolo; uno contro la Juventus e uno contro il Torino) e dato un assist (Sassuolo).

Numeri che hanno contribuito a migliorare le sue cifre complessive: in 36 partite disputate in questa stagione, ha segnato dieci gol e sei assist in 2.841 minuti. L’arrivo di Francesco Calzona sembra aver rivitalizzato il georgiano”.

