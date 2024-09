Klose: «Allenare la Lazio? Non ho avuto nessuna chiamata, ma domani sarei già a Formello»

Gianluca Di Marzio ha intercettato l’ex calciatore della Lazio prima di Barcellona-Napoli e gli ha subito chiesto se avesse già avuto una chiamata da Lotito

In collegamento con gli studi di Sky Sport dallo stadio di Montjuic per il pre partita di Barcellona-Napoli, Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio hanno raccontato il loro incontro con Klose, proprio quando è arrivata nel pomeriggio la notizia delle dimissioni di Sarri come allenatore della Lazio e il nome dell’ex calciatore biancoceleste circola tra i possibili successori

Klose alla Lazio?

Di Marzio: «Mentre eravamo qui sul campo ci siamo voltati e abbiamo visto alle nostre spalle Klose. Gli abbiamo chiesto “se tu il nuovo allenatore della Lazio?” Lui con massima signorilità e grande entusiasmo sarebbe prontissimo. Non ha ricevuto ancora una chiamata diretta, ma soltanto giornalisti e tifosi. Ha detto che durante la partita tiene il cellulare spento e io gli ho detto che forse è meglio se lo accende. Ma ha detto no, avrà sicuramente da collaborare con una tv straniera, ma è prontissimo ha detto ” io domani sarei già a Formello. Accetterei un contratto anche fino a giugno”. Diciamo che lui sarebbe pronto e conosce bene l’ambiente, ora bisognerà capire se Lotito lo avrà considerato. Tudor accetterebbe solo un contratto di almeno un anno e mezzo»

ilnapolista © riproduzione riservata