Juan Jesus in campo contro la Juventus, ballottaggio Traoré-Zielinski (Corsport)

Juan Jesus in campo contro la Juventus, ballottaggio Traoré-Zielinski. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Calzona ripartirà da loro, Osimhen e Kvaratskhelia, con qualche dubbio di formazione ancora da sciogliere – in attesa della rifinitura di oggi – e diverse certezze a cui affidare le proprie ambizioni di continuità. Il 4-3-3 sarà il modulo di partenza, non cambierà l’atteggiamento nonostante l’avversario, Calzona (che non parlerà più nelle conferenze pre campionato) insiste con ritmo elevato, pressing alto, palleggio pratico, ricerca immediata della profondità.

Il tecnico si affiderà ai soliti, Meret e Di Lorenzo con Rrahmani in difesa, Lobotka e Anguissa a centrocampo, il tridente offensivo con Politano che si unirà alla coppia dei sogni, Osi e Kvara, cinque gol in due mercoledì e una ritrovata sintonia sul campo. Rispetto al Sassuolo ci sarà qualche novità, dovrebbero rivedersi Juan Jesus in difesa, a sinistra Olivera per Mario Rui, a centrocampo Traore ha convinto tutti ma bisognerà valutare le sue condizioni dopo il lungo stop e comunque Zielinski, almeno in campionato, sarà sempre una possibilità da sfruttare.

Il report odierno dell’allenamento del Napoli. Brutte notizie per Calzona in vista della Champions. Prima però c’è la Juventus. Contro la squadra di Allegri, mister Calzona dovrà fare a meno di Cajuste e Ngonge. Il belga sta continuando il percorso di recupero e oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestre. Lo svedese invece ha riportato una distrazione di primo grado alla coscia destra.

Ciò significa che in Champions, il Napoli avrà a disposizione solo tre centrocampisti di ruolo: Anguissa, Lobotka e Traoré. Zielinski e Dendoncker sono fuori la lista e Champions e difficile che Cajuste recupererà in tempo per il Barcellona.

Il report dell’allenamento

“Dopo il successo sul Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 20.45 per la 27esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio a Reggio Emilia sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione in palestra, riscaldamento in campo col pallone e partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Cajuste si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l’iter riabilitativo“.

