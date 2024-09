Il Bayern ha giocato fin qui ha giocato un calcio imbarazzante condito da errori particolarmente goffi (Sueddeutsche)

Tuchel dopo l’«harakiri» con il Friburgo: «Non è escluso che martedì forniremo una prestazione eccezionale nei 90 minuti»

Il Bayern Monaco è in crisi. Lo certifica il pareggio contro il Friburgo per 2-2. La Sueddeutsche analizza il momento della squadra allenata da Tuchel. Lo stesso allenatore al termine della partita ha dichiarato: «Abbiamo fatto harakiri». Il quotidiano ricorda che una settimana fa Thomas Müller ha dato una speranza ai tifosi del Bayern: «È significativo che abbiamo le nostre fasi migliori nei primi tempi delle partite. Ciò dimostra che non tutto è da buttare».

Bayern Monaco, addio alla Bundes. Rimane solo la Champions

Infatti, una settimana dopo, in casa del Friburgo, 1-0 subito al 12′ del primo tempo. Scrive la Sueddeutsche:

Nel Bayern dovrebbe esserci uno spirito di ottimismo. Il direttore sportivo Max Eberl ha detto che “non vuole arrendersi” in questa stagione nonostante sia a otto punti dalla capolista Bayer Leverkusen. Tuttavia il Bayern ha giocato fin qui un calcio imbarazzante e troppo zelante, con alcune battute d’arresto per errori particolarmente goffi.

Il Bayern si era allenato sulla fase offensiva del Friburgo. «Abbiamo fatto una sessione di allenamento difensivo e una video analisi difensiva sulla coppia Grifo/Günter», ha spiegato Tuchel. Eppure i bavaresi hanno sofferto tantissimo il gioco degli avversari. Ora ai bavaresi non rimane altro che la partita contro la Lazio:

La partita contro la Lazio diventa ancora più importante ora che il Leverkusen potrebbe portarsi a dieci punti vincendo domenica a Colonia. Se il Bayern venisse eliminato, alla squadra non rimarrebbe quasi nulla fino alla fine della stagione. Tuttavia, Tuchel non sembrava così sconsolato: «Non è escluso che martedì forniremo una prestazione eccezionale nei 90 minuti».

Tuchel e la crisi del Bayern: «Se il colpevole fossi io, oggi non sarei qui»

Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita di Bundesliga. L’allenatore tedesco questa settimana ha annunciato che lascerà la panchina a fine stagione.

«Penso che non ci sia un quadro chiaro delle responsabilità. Se ci fosse un quadro chiaro e un chiaro colpevole – in questo caso l’allenatore – allora oggi qui siederebbe qualcun altro. E adesso? Adesso è una situazione nuova».

ilnapolista © riproduzione riservata