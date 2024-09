Barcellona, Pedri e De Jong si fanno male e non ci saranno contro il Napoli

L’olandese ha subito un duro colpo alla caviglia, lo spagnolo è uscito in lacrime (il suo sembra l’infortunio più grave)

Il Barcellona perde Pedri e De Jong per infortunio (usciti nel primo tempo). I due calciatori non ci saranno contro il Napoli, come scrive l’edizione on line di Sport.

Infortuni per il Barcellona

Brutte notizie per i catalani in vista della sfida di Champions del 12 marzo contro il Napoli. Il Barça è impegnato a Bilbao contro l’Athletic e nel primo tempo Xavi è stato costretto a fare due sostituzioni. De Jong è uscito per un colpo duro alla caviglia, è uscito in barella. Pedri è uscito in lacrime, il suo sembra l’infortunio più serio.

Il Barça perde due elementi fondamentali del centrocampo. Bisogna vedere se riusciranno a recuperare in meno di dieci giorni.

Il Barcellona non è andato oltre lo 0-0 in casa dell’Atletico Bilbao, nel match di Liga Spagnola. A tenere banco però sono i nuovi infortuni capitati a Pedri e de Jong. La preoccupazione trapela dalle parole del tecnico Xavi: «Purtroppo gli infortuni di Pedri e de Jong non sembrano seri. Siamo tristi, perché penso che staranno fuori per un po’ di tempo»

