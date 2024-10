I no di Lotito a Berardi e Zielinski che hanno provocato la rottura con Sarri (Corsport)

Sarri aveva chiesto acquisti che permettessero al club di fare il salto. Lotito, ancora oggi, difendendosi dalle critiche, ricorda e rivendica i tentativi

Maurizio Sarri ha lasciato la Lazio dopo un periodo a dire poco burrascoso, non solo per i risultati del club, ma soprattutto per quanto riguarda i rapporti interni tesi. È chiaro che tra il presidente Lotito e e il tecnico la situazione fosse tesa.

Il Corriere dello Sport sintetizza in due nomi i problemi tra il presidente e il tecnico: Berardi e Zielinski.

Berardi e Zielinski tra Sarri e Lotito

Che il mercato li abbia divisi in estate è un dato di fatto. Presidente e tecnico sono finiti in collisione subito. Sarri aveva chiesto acquisti che permettessero al club di fare il salto, dopo il secondo posto chiedeva Berardi e Zielinski. Lotito, ancora oggi, difendendosi dalle critiche, ricorda e rivendica i tentativi fatti per provare a comprarli. Per Berardi la valutazione del Sassuolo era 35 milioni e l’attaccante aveva altri obiettivi, aspettava la Juve. Lotito non s’è mai nascosto, ha sempre considerato spropositato il prezzo fissato dai neroverdi per un giocatore di 29 anni (li ha compiuti ad agosto). E’ stato decisivo anche il no di Berardi, passato inosservato. Per Zielinski il Napoli aveva chiesto la stessa cifra: 35 milioni per un giocatore in scadenza, finito all’Inter a zero. In più Lotito aveva dovuto prendere atto della richiesta di ingaggio del centrocampista polacco, quantificata in 4,5 milioni.

