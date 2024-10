Hamilton: «La Formula 1 è uno sport dominato dagli uomini. Non ho mai sostenuto Ben Sulayem»

Dopo la denuncia di Susie Wolff contro il presidente Fia, l’inglese torna all’attacco: «La Formula 1 è un sport dominato dagli uomini dove se parli vieni licenziato».

Susie Wolff, moglie di Toto (team principal della Mercedes) incassa l’appoggio Lewis Hamilton dopo aver denunciato il presidente della Fia, Ben Sulayem. Pare che Hamilton abbia colto l’occasione per ribadire ciò che non va nella Fia e nella Formula 1, “un mondo dominato dagli uomini” dove manca trasparenza e non c’è alcuna responsabilità. Il futuro pilota della Ferrari ha poi sottolineato di non aver mai dato il suo sostegno al presidente della Fia proprio per queste ragioni. Lo scrive il Telegraph.

Hamilton contro Sulayem: «Il presidente Fia non ha mai avuto il mio appoggio»

Susie Wolff ha deciso di avviare un’azione penale contro il capo Fia. La moglie di Toto Wolff prima di essere sospesa gestiva la F1 Academy femminile è stata indagata dalla Federazione automobilistica per un presunto conflitto di interessi nella sua relazione con il marito. Hamilton ha espresso pubblicamente tutto il suo appoggio alla mossa di Susie Wolff:

«Sono incredibilmente orgoglioso di Susie. Penso che sia così coraggiosa e che rappresenti valori così grandi. È una leader, e in un mondo in cui spesso le persone vengono messe a tacere, il fatto che si alzi in piedi manda un messaggio grande».

Per il sette volte campione del mondo, Susie Wolff è diventata la nuova eroina del motorsport:

«Adoro il fatto che l’abbia portata certi argomenti fuori daò paddock della Formula 1, perché c’è una vera mancanza di responsabilità qui, all’interno di questo sport, all’interno della FIA. Accadono cose a porte chiuse. Non c’è trasparenza. Non c’è davvero alcuna responsabilità. E ne abbiamo bisogno. Penso che i tifosi ne abbiano bisogno».

L’accusa dell’inglese è chiara. Non ha alcuna fiducia né nella Fia, nè nella Formula 1. Per lui è un sport «dominato dagli uomini» e il messaggio che passa è che «se parli vieni licenziato, messo a tacere».

A questo punto il Telegraph chiede all’inglese: “Ma Ben Sulayem è l’uomo giusto per guidare la Fia? Lo sostieni?“. Hamilton non ha usa mezzi termini:

«No, non l’ho mai fatto».

Formula 1, la Fia: “Ben Sulayem non ha interferito sul gp di Las Vegas”

Il presidente della Fia era stato indagato per una presunta interferenza nel gp di Las Vegas. Oggi il Comitato Etico della Federazione internazionale ha assolto Sulayem.

La Bbc aveva raccolta una testimonianza anonima. Il presidente della Fia avrebbe tentato di interferire sul risultato del gp dell’Arabia Saudita 2023 cercando di annullare una penalità a Fernando Alonso. Un’altra accusa ha poi investito Ben Sulayem. Sempre secondo una fonte anonima, avrebbe chiesto ai funzionari Fia di non certificare la regolarità della pista di Las Vegas. Forse nell’intento di arrecare un danno a Liberty Media.

Il Comitato Etico ha confermato in una nota la totale estraneità alle accuse di Sulayem

“Il Dipartimento per la Conformità della Fia supportato da consulenti esterni, ha condotto approfondite indagini sulle accuse di potenziale interferenza nelle decisioni sportive durante gli eventi del Mondiale 2023 di F1. Dopo aver esaminato i risultati delle indagini, il Comitato Etico è stato unanime nel determinare che non vi sono prove a sostegno delle accuse riguardanti il presidente Mohammed Ben Sulayem”.

