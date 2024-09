Serie A: il gol più bello della giornata è la rovesciata di Cheddira

Azione che si sviluppa da calcio d’angolo. Il calciatore in prestito dal Napoli segna il secondo gol del Frosinone contro la Lazio

Abbiamo raccolto i gol più belli della ventinovesima giornata di Serie A.

Serie A: il gol più bello è la rovesciata di Cheddira

1. Rovesciata di Cheddira

Al 70’ Cheddira firma il gol del 2-3. L’azione si sviluppa da una situazione di calcio d’angolo. Gelli crossa in area, Okoli stacca la palla, che arriva a Cheddira, che la tira in porta con una gran rovesciata.



2. Gol di Theo Hernandez in Verona-Milan

Al 44’ Theo Hernandez sblocca la partita contro il Verona segnando un gran gol. Leao gli passa la palla, Theo corre e salta Folorunsho, Theo riesce ad evitare che la palla esca e poi tira direttamente nell’angolo opposto della porta.

Theo in transito al binario di sinistra 🚅

Fa tutto da solo e beffa Montipò ⚽#VeronaMilan #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/V2n3b2y1qR — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 17, 2024



3. Gol di Pellegrini in Roma-Sassuolo

Al 50’ capitan Pellegrini tira un gran destro da fuori area e sblocca la partita, segnando il gol che porterà alla vittoria della sua squadra.

Sesto gol da quando c’è De Rossi in panchina 6️⃣⚽

Il capitano Pellegrini sempre più decisivo ©️#RomaSassuolo #SerieATIM #DAZN pic.twitter.com/46nNnNcnUj — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 17, 2024



4. Gol di Noslin in Verona-Milan

Al 64’ Noslin aggredisce la palla e calcia di destro da fuori area bucando la porta di Maignan, riportando il Verona in careggiata.



5. Gol di Chukwueze in Verona-Milan

Al 79’ Chukwueze mette la parola fine alla partita contro il Verona segnando il terzo gol dei rossoneri. Azione che si sviluppa da calcio d’angolo, Bennacer calcia la palla in area, che viene allontanata male da Coppola, finisce tra i piedi di Chukwueze, che tira al volo e sfonda la porta.

Gol di Kvaratskhelia in Napoli-Juve

Al 42’ Kvaratskhelia sblocca la partita con un gol pazzesco. L’azione parte da un cross di Di Lorenzo, che viene respinto di testa da Bremer, il quale però regala la palla a Kvaratskhelia. Il georgiano si gira e piazza la palla in rete, sfruttando l’occasione fornitagli dall’avversario. L’esultanza fa impazzire tutti i tifosi: l’attaccante celebra il gol indicando il terreno, come a dire “Io sono qua” (o forse, io resto qua?).

