Giuntoli ha pronto il nuovo Osimhen per la Juve: Facinet Conte

Sarebbe un colpo in stile Kvaratskhelia per l’attaccante guineano di 18 anni del Bastia, formazione che milita nel campionato di Ligue 2.

Cristiano Giuntoli non ha perso lo smalto. Il ds, dopo aver lasciato il Napoli, destinazione Juve, si è messo subito al lavoro per costruire la nuova squadra della prossima stagione. Nel Napoli il ds negli ultimi anni aveva messo a segno colpi come Kvaratskhelia e Osimhen non intende smentirsi nella sua nuovo casa.

Le sorprese di Giuntoli

Alcuni nomi nel mirino di Giuntoli sono diventati già noti come Sudakov, che non potrà più essere un acquisto low cost, mentre altri sono affari interessanti. È questo il caso di Facinet Conte, 18 anni, attaccante guineano del Bastia, formazione che milita nel campionato di Ligue 2.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Giuntoli avrebbe messo gli occhi sul giovane calciatore e avrebbe già avuto contatti con il Bastia. Il dirigente della Juventus si sarebbe mosso in maniera concreta dopo le relazioni positive arrivate da Manna e dagli osservatori bianconeri e sarebbe ora in pole per il suo acquisto. In questa stagione ha messo a segno 5 gol in 15 partite in Ligue 2 col Bastia e ora è pronto all’esplosione definitiva.

Facinet Conte era già stato accostato alla Serie A nei mesi scorsi: a gennaio, infatti, ci ha provato il Genoa con una proposta da quattro milioni che è stata però rispedita al mittente. Sulle sue tracce si sono mosse anche società francesi, ma la Juventus sembra essere la destinazione più probabile.

A proposito del campione georgiano del Napoli, poco tempo fa il presidente De Laurentiis esordi dicendo che era stata una segnalazione arrivata a suo figlio Edo e non un colpo di Giuntoli

ilnapolista © riproduzione riservata