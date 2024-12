Cagliari-Napoli, le ufficiali: Calzona impone il ritorno di Zielinski. Gioca Raspadori

Panchina per Politano. Mazzocchi al posto dello squalificato Di Lorenzo. Olivera preferito a Mario Rui

Oggi, domenica 25 febbraio, alle ore 15 il Napoli affronterà il Cagliari. Sarà la prima per Calzona in Serie A sulla panchina azzurra. Di seguito, le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Di Pardo, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

Per il Napoli, squalificato il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Nel Napoli è vicino il rientro di Zielinski in campo

Calzona vuole Zielinski in campo, il Napoli rischia un autogol a escluderlo ancora. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

La squadra ha bisogno di esperienza e imprevedibilità, e allora diventa impossibile rinunciare alla qualità di Piotr Zielinski. Lo ha capito sin da subito il neotecnico Francesco Calzona, che di Zielinski conosce pregi e difetti da una vita. E allora è arrivato il momento di mettere da parte le tensioni di un rinnovo mai arrivato e l’amarezza dell’esclusione dalla lista Champions: adesso conta solo il rilancio del Napoli e Calzona ha capito che su Piotr potrà contare fino alla fine. E lo ha fatto capire anche alla società: per la “mission impossible” c’è bisogno anche e soprattutto degli strappi del polacco. A questo punto, la società rischierebbe soltanto un altro autogol decidendo di escludere ancora Zielinski: Piotr va sfruttato fino in fondo finché dimostrerà di avere la testa connessa sull’obiettivo e attaccamento alla maglia.

Gianluca Gaetano scenderà in campo con la maglia del Cagliari contro la sua squadra, il Napoli. Il centrocampista azzurro è stato ceduto in prestito oneroso nella sessione di mercato di gennaio dopo aver cercato prima di trovare spazio nella formazione di Garcia e Mazzarri. Complice un infortunio estivo che non gli aveva permesso di svolgere l’intera preparazione con la squadra, Gaetano fino al 28 gennaio aveva collezionato solo 154 minuti giocati in Serie A e 1 gol all’esordio stagionale a Lecce. Proprio per questo non aveva nascosto la sua ambizione e la ricerca di una squadra che gli desse più minutaggio di quello collezionato al Napoli: piaceva all’Empoli e al Parma, e anche alla Salernitana, ma alla fine è approdato al Cagliari.

