Deco: «Barcellona campione in Champions e Xavi che rimane? Dove devo firmare…»

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha rilasciato una lunga intervista a Cadena Ser. Deco ha parlato di Xavi, di chi potrebbe essere il futuro allenatore del Barcellona e del processo di rifondazione della squadra. A sorpresa, il direttore sportivo ha riabilitato Xavi dichiarando che vorrebbe rimanesse sulla panchina del Barcellona.

«Internamente credevamo di avere una squadra in grado di lottare per la Champions League. Abbiamo avuto difficoltà, ma alla fine… eccoci qua. Non possiamo avere un giocatore che va agli Europei e poi alle Olimpiadi. La Federazione conosce la nostra idea. Giocare entrambe le competizioni… è troppo».

Deco: «Xavi rimarrà sempre nella storia di un Barça che ha contribuito a ricostruire»

Il direttore sportivo del Barcellona parla delle difficoltà incontrate durante la stagione e delle troppo partite da disputare:

«Adesso si gioca sempre una partita di qualificazione, è stata inventata una Nations League… I ritorni dei giocatori stanno diventando sempre più complicati. Ricordo una volta che Araújo arrivò da un viaggio di giovedì dal Sud America e avevamo una partita di sabato. La gente non se ne rende conto. Gli Europei finiscono il 14 luglio, la Copa América lo stesso, e le previsioni per l’inizio della Liga sono il 16-17 agosto. Devono fare vacanze, poi gli impegni con il club».

L’annuncio di Xavi ha cambiato i piani del Barcellona:

«L’addio di Xavi non era nei piani. C’è ancora molta strada da fare, qualunque sia la decisione presa. Non possiamo chiudere la stagione a gennaio e abbiamo dovuto lottare e competere fino alla fine. Xavi lo ha detto chiaramente. Molte volte vado è l’unica domanda che mi fanno. Me l’hanno fatta dieci volte. Dovremmo parlare con lui e trovare capire quali sono, i suoi progetti, quali sono le ragioni, se vuole continuare…».

Deco elogia il lavoro di Xavi:

«Rimarrà sempre nella storia di un Barça che ha contribuito a ricostruire. Come andrà a finire? Non lo sappiamo. non lo so. È un piacere lavorare con lui. Non tutti gli allenatori si comportano così. Stiamo prestando attenzione, ma non ci muoveremo fino a quando la questione non sarà risolta. Barcellona campione in Champions League e con Xavi confermato? Dove devo firmare?»

Sul futuro della squadra:

«L’obiettivo è mantenere quello che abbiamo. Le squadre vincono perché mantengono il gruppo per tre o quattro anni. L’obiettivo quest’estate non è vendere giocatori, ma acquistare. Cancelo e Félix? Nessuno dei due è nostro. Ci stanno aiutando molto e vogliamo che restino con noi».

