De Laurentiis contro CBS e Paramount che facevano riprese prima di Napoli-Juve VIDEO

In un video virale sui social il presidente del Napoli si scaglia contro gli operatori delle tv americane che erano negli spogliatoio prima del match di questa sera

Il Napoli è riuscito a vincere contro la Juventus al Maradona, ma da quanto trapela gli animi non erano molto rilassati prima della partita. Innanzitutto il Napoli ha deciso di mantenere il silenzio nel pre-partita della sfida contro la Juventus, ma prima che le squadre scendessero in campo il presidente azzurro , Aurelio De Laurentiis, è stato ripreso dalle telecamere delle televisioni americane.

Lo sfogo di De Laurentiis

Il numero uno del club viene ripreso da Paramount e CBS mentre si aggira per i corridoi dello stadio Maradona durante i momenti che precedevano il fischio d’avvio di Napoli-Juventus. Non appena si accorge della presenza delle telecamere, De Laurentiis si rivolge subito con tono deciso e piuttosto incandescente all’operatore e al direttore della produzione presenti con lui. Si riescono anche a sentire alcune parole: “Via, via, fuori dai coglioni. Eh? Il video non lo devono fare. Non lo devono fare! Cazzo!”.

ilnapolista © riproduzione riservata