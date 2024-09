Campagna contro il razzismo? Roba italiana, chiacchiere e ipocrisia

Cresciamo, con i nostri tempi. Cajuste cambia l’equilibrio (e non sto scherzando) Lobotka sale nello spazio e diventa stellare.

😎 I guanti di Meret sono tipo il parabrezza, anziché il Volto Santo però ci attacchiamo direttamente il faccione nero di Juan Jesus. Campagna contro il razzismo? Roba italiana, chiacchiere ed ipocrisia.

🙄Pronti via e Barella si prende un giallo ah no, come spesso accade viene graziato. Alex è Magno, para e ci tiene a galla.

😠Prendiamo sempre lo stesso gol, identico. Persino da Darmian di destro. Ma come è possibile? Si può chiedere sta cosa in conferenza senza per forza provare a fare gli allenatori col microfono?

1-0 Fine primo tempo

🤕 Alla ripresa provano a chiuderla, non ci riescono. Noi non è che facciamo molto ma riusciamo a far ammonire Barella. È come un gol di questi tempi. Insperato.

🤗Cresciamo, con i nostri tempi. Cajuste cambia l’equilibrio (e non sto scherzando) Lobotka sale nello spazio e diventa stellare.

🥰 Di Lorenzo fa la prima cosa giusta della serata, si procura il corner del pareggio. Jesus ci mette la testa su assist di Bastoni.

Acerbi dov’era?

Uno ad uno.

👊Pareggio d’oro che ci mantiene in scia europea. La costruzione dal basso è un cazzotto allo stomaco. Ngonge messo a due minuti dalla fine, pure. Inzaghi ci regala i cambi, e ringraziamo.

Ora con l’Atalanta i singhiozzi devono finire.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

