Calzona e la Slovacchia subiscono il gol più veloce in partite internazionali (sei secondi) – VIDEO

Calzona e la Slovacchia subiscono il gol più veloce in partite internazionali (sette secondi). Lo ha segnato l’austriaco Baumgartner. La Nazionale allenata da Calzona ha perso 2-0 in casa l’amichevole contro l’Australia.

Scrive The Athletic:

L’austriaco Christoph Baumgartner ha stabilito un nuovo record per il gol più veloce nelle partite di calcio internazionale lo ha stabilito durante l’amichevole contro la Slovacchia.

Appena sei secondi dopo il calcio d’inizio: il 24enne è scattato dal cerchio centrale, ha evitato tre avversari uno dietro l’altro e ha fatto partire un destro rasoterra che è andato a morire nell’angolino basso.

THE FASTEST EVER GOAL ⏱️ Christoph Baumgartner berhasil membuka gol kemenangan Austria ke gawang Slovakia hanya dalam waktu 6 DETIK! Gol ini resmi menjadi gol tercepat dalam sepak bola internasional. 🔥pic.twitter.com/p6DesPOdiD — MEDIOCLUB (@medioclubID) March 24, 2024

Baumgartner ha battuto il precedente record Lukas Podolski che lo stabilì nel 2013 nel corso della sfida tra Germania ed l’Ecuador: segnò dopo appena sette secondi.

Baumgartner è un centrocampista del Lipsia. Ha firmato un contratto quinquennale nel giugno 2023, dopo aver giocato nell’Hoffenheim. È alla sua 34esima presenza in Nazionale.

Il resoconto della partita della Slovacchia di Calzona

La Slovacchia perde 2-0 contro l’Austria in amichevole, gol di Baumgartner al primo minuto e Weimann all’82esimo. Per Francesco Calzona è la quarta sconfitta da quando è sulla panchina della Nazionale. Il tecnico è subentrato a settembre 2022 e ha portato la Slovacchia alla qualificazione diretta degli Europei 2024 di Germania. Quando è arrivato a Napoli per sostituire Walter Mazzarri, ha ritrovato Stanislav Lobotka; il centrocampista è rimasto in campo contro l’Austria per l’intero match. Nonostante Slovacchia-Austria sia stato un match equilibrato (13 tiri a 9; possesso palla 46% vs 54%), la Nazionale allenata da Calzona non è riuscita a trovare la via del gol.

