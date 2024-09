Barcellona, fin qui 24 infortuni: solo 4 calciatori non si sono mai fermatI

La Vanguardia: Xavi non ha mai avuto a disposizione l’intera rosa. Anche per questo la squadra fatica ad avere continuità di risultati

A Barcellona pensano già al ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli. Xavi deve trovare al più presto una soluzioni per sistemare la squadra dopo gli infortuni di Pedri e De Jong. I due centrocampisti, infatti, non saranno disponibili per il Napoli. I loro infortuni si aggiungono ad un lunga lista che comprende, al momento, 24 infortuni durante l’arco della stagione. Nella rosa blaugrana, solo 4 giocatori non hanno avuto problemi durante la stagione, il resto è un ecatombe. Lo scrive La Vanguardia, quotidiano vicino alla comunità catalana.

Il Barcellona contro il Napoli non avrà due suoi giocatori chiave

Scrive il quotidiano:

“Senza Pedri e senza De Jong. Il Barcellona, ​​lo ha confermato ieri, dovrà giocare la partita chiave della Champions League contro il Napoli senza due dei suoi centrocampisti più creativi. Gli infortuni dei due centrocampisti inducono lo staff tecnico a considerare un cambio di sistema in vista del ritorno degli ottavi”.

Che poi commenta così la situazione infortuni:

“Piove sul bagnato in un Barça azzoppato per problemi fisici. Xavi non ha mai avuto l’intero spogliatoio a sua disposizione. L’infermeria ha sempre avuto le porte girevoli, il che ha reso difficile il lavoro dell’allenatore alla ricerca della continuità di gioco. Anche in porta Ter Stegen ha saltato 17 partite. A tre mesi dalla fine della stagione, sono 24 gli infortuni subiti da una rosa già corta. La metà di loro sono stati muscolari. Solo quattro giocatori, cinque se contiamo Cubarsí, promosso in prima squadra a gennaio, sono rimasti illesi dall’inizio della stagione. La preparazione fisica è fortemente condizionata da un calendario massacrante. Depauperato fisicamente delle proprie risorse, il Barcellona fa fatica ad alzare il livello e a prendere il volo in termini di risultati”.

Xavi in emergenza a centrocampo (Sport)

Il Barça ha riferito che “gli accertamenti effettuati hanno confermato che il giocatore della prima squadra Frenkie de Jong ha una distorsione del legamento laterale della caviglia destra”. Anche il report medico di Pedri preoccupa Xavi: “Gli esami effettuati, inoltre, hanno confermato che il giocatore della prima squadra Pedri ha una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra”.

“A Xavi sono rimasti quattro centrocampisti: Oriol Romeu, Gündogan, Fermín e Sergi Roberto, a cui si aggiunge Andreas Christensen. Fermín ha tutti i numeri per partire titolare contro il Napoli. Xavi potrebbe comunque giocare con tre attaccanti. Al San Mames, Lamine Yamal ha sostituito Pedri e Raphinha è stato spostato sulla fascia sinistra”.

