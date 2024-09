Barcellona, De Jong e Pedri saltano il Napoli: Xavi in emergenza a centrocampo (Sport)

Distorsione del legamento laterale della caviglia per l’olandese e lesione al muscolo retto femorale della coscia per lo spagnolo

Martedì 12 marzo, il Napoli affronterà il Barcellona di Xavi al Montjuïc (stadio provvisorio in attesa della ristrutturazione del Camp Nou). Ritorno degli ottavi di finali di Champions, all’andata finì 1-1. Osimhen in quel occasione ha salvato il futuro del Napoli con una giocata tirata fuori da nulla.

Adesso però il Napoli ci arriverà con il morale più alto e con speranze più rosee. Le vittorie contro Sassuolo e Juventus (in attesa del match contro il Torino prima della Champions), hanno ridato fiducia al gruppo. Adesso si guarda ai quarti come un’impresa difficile ma non impossibile. A sostenere questa tesi anche la condizione del Barcellona. Ieri ha pareggiato 0-0 a Bilbao e ha perso due uomini chiave: De Jong e Pedri. Sport fornisce gli aggiornamenti sulle loro condizioni.

Le condizioni di De Jong e Pedri

Il Barça ha riferito che “gli accertamenti effettuati hanno confermato che il giocatore della prima squadra Frenkie de Jong ha una distorsione del legamento laterale della caviglia destra”. Anche il report medico di Pedri preoccupa Xavi: “Gli esami effettuati, inoltre, hanno confermato che il giocatore della prima squadra Pedri ha una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra“.

Sport conferma che i due giocatori non saranno disponibili per la Champions. Salteranno quinti la partita contro il Napoli. Xavi deve trovare una soluzione:

“Entrambi staranno fuori per qualche settimana, saltando il l’importantissima partita contro il Napoli in cui il Barça si gioca un posto ai quarti di Champions League. Senza entrambi e con Gavi infortunato da mesi, Xavi ha quattro centrocampisti rimasti: Oriol Romeu, Gündogan, Fermín e Sergi Roberto, a cui si aggiunge Andreas Christensen. Fermín ha tutti i numeri per partire titolare contro il Napoli. Xavi potrebbe comunque giocare con tre attaccanti. Al San Mames, Lamine Yamal ha sostituito Pedri e Raphinha è stato spostato sulla fascia sinistra“.

