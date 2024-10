Anche il Leicester cade nella trappola del fair play finanziario: avviata un’azione legale

Come Everton e Nottingham Forrest. La società non può ingaggiare nuovi giocatori o discutere su rinnovi di contratto senza previa approvazione.

Il Leicester ha avviato un’azione legale contro la Premier League e la Football League dopo che è emerso che l’Efl (English Football League, lega professionistica che organizza i tre campionati inferiori dell’Inghilterra) ha imposto una sanzione sugli acquisti del club.

Il Leicester non potrà ingaggiare calciatori o discutere contratti fino a nuovo ordine

Secondo quanto riportato dal Telegraph:

il club è stato accusato di una presunta violazione sulla dichiarazione di reddito e fair play finanziario; potrebbero avere una detrazione di punti la prossima stagione. Con il sostegno dell’avvocato sportivo Nick De Marco, il Leicester ha emesso un procedimento legale. La società non può, dunque, ingaggiare nuovi giocatori o discutere su rinnovi di contratto senza previa approvazione dell’Efl. Inoltre, non sono state date informazioni finanziarie alla Premier League.

Per spiegare quanto sta accadendo, la società ha scritto:

“Il club si impegna a garantire che qualsiasi accusa contro, sia determinata in modo corretto e proporzionato, in conformità con le regole applicabili. Le norme non permettono al Leicester di dare ulteriori informazioni su quanto accadrà nelle indagini. Continueremo a lottare per i nostri diritti”.

Anche il Nottingham Forest vittima del fair play finanziario: sottratti 4 punti in classifica

Come riportato da The Athletic:

Il club ha riportato perdite che hanno superato l’importo consentito nel corso del ciclo triennale che si è concluso nella stagione 2022-23. Secondo il regolamento, la società avrebbe potuto subire una multa o la detrazione di punti in classifica. Ora la squadra scende al 18° posto, in zona retrocessione. Era successo anche all’Everton. Il Nottingham Forest ha ora sette giorni di tempo per presentare il ricorso. Il club ha superato di 34,5 milioni di sterline la soglia massima. “Questa sanzione è inaspettata e mette in discussione la fiducia che avevamo nella Premier League” hanno dichiarato in un comunicato. Soprattutto perché i club meno ricchi dovrebbero investire solo dopo aver raccolto un grande profitto attraverso i propri giocatori.

